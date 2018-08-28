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28.08.2018
ЦАМТО

Президент Филиппин отказался от покупки истребителей F-16 в США

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Родриго Дутерте
Родриго Дутерте.
Источник: AP Photo/Bullit Marquez

ЦАМТО, 27 августа. Президент Филиппин Родриго Дутерте раскритиковал полученное от представителей руководства США предложение по продаже Маниле пакета вооружений, включая истребители F-16.

Как сообщает CNN Philippines, в ходе празднования 12-й годовщины со дня образования командования Восточного Минданао в Давао президент сообщил, что три представителя руководства США, госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбер Росс и министр обороны Джеймс Мэттис, направили ему письмо с предложением по поставке различных ВиВТ, в т.ч. многоцелевых истребителей F-16 и ударных вертолетов.

Президент отказался от предлагаемой покупки F-16, заявив, что Вооруженным силам не нужны эти самолеты, поскольку Филиппины не воюют с какой-либо страной. В то же время, по его словам, страна испытывает потребность в ударных вертолетах и легких самолетах для борьбы с повстанцами.

Несмотря на отказ от закупки F-16, президент выразил готовность встретиться с тремя американскими чиновниками для обсуждения других деталей предлагаемой сделки. Однако для этого Р.Дутерте не намерен ехать в США.

Президент напомнил, что ранее законодатели США выступили против планов продажи полиции Филиппин 23 тыс. штурмовых винтовок американского производства, сославшись на имеющие место нарушения прав человека на Филиппинах в борьбе с наркокартелями.

"Какие гарантии того, что я получу то, что я купил. Если я куплю дюжину F-16, будут ли они поставлены, если США не могут доставить даже M16" – заявил Р.Дутерте.

Филиппины уже столкнулись с подобной проблемой, заключив контракт на приобретение 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter. Сделка была аннулирована президентом Р.Дутерте после начала канадским правительством ее переоценки в ответ на протесты правозащитных организаций в Канаде.

Кроме того, Р.Дутерте раскритиковал США за продажу Филиппинам шести отремонтированных вертолетов, три из которых уже разбились, что привело к гибели филиппинских пилотов. Президент заявил, что для установления добрых отношений США сначала должны продемонстрировать свою лояльность, поскольку ранее сложившиеся отношения между странами можно охарактеризовать как "навязанную дружбу".

27.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Филиппины
Продукция
Bell-412
F-16
Компании
Bell Helicopter
Textron
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