СМИ: правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих ВМС

Тихий океан (13-е сентября 2013-го года) вертолет MH-60R Sea Hawk из 77-ой вертолетной морской ударной эскадрильи Saberhawks осуществляет посадку на полетную палубу авианосца George Washington (CVN 73) во время учений авиакрыла.

Правительство Индии в воскресенье одобрило сделки на закупку 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов для своих ВМС, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, 95 многоцелевых вертолетов будут собраны в Индии с участием местных предприятий, оставшиеся 16 - поставлены в готовом виде. Такая разновидность сделок является частью программы "Make In India", которую активно продвигает действующее правительство. Общая сумма контракта составит порядка 3 миллиардов долларов.

Ранее эти закупки одобрило министерство обороны Индии.

Параллельно с этим в Нью-Дели одобрили закупку 24 американских противолодочных вертолетов MH-60R. Они призваны сменить вертолеты Sea King, которые, как отмечает телеканал, состоят на вооружении в ВМС Индии уже более 30 лет. Сумма контракта с США составит порядка 1,8 миллиарда долларов.