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28.08.2018
АвиаПорт.ru

СМИ: правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих ВМС

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MH-60R Sea Hawk
Тихий океан (13-е сентября 2013-го года) вертолет MH-60R Sea Hawk из 77-ой вертолетной морской ударной эскадрильи Saberhawks осуществляет посадку на полетную палубу авианосца George Washington (CVN 73) во время учений авиакрыла.
Источник: strategypage.com

Правительство Индии в воскресенье одобрило сделки на закупку 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов для своих ВМС, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, 95 многоцелевых вертолетов будут собраны в Индии с участием местных предприятий, оставшиеся 16 - поставлены в готовом виде. Такая разновидность сделок является частью программы "Make In India", которую активно продвигает действующее правительство. Общая сумма контракта составит порядка 3 миллиардов долларов.

Ранее эти закупки одобрило министерство обороны Индии.

Параллельно с этим в Нью-Дели одобрили закупку 24 американских противолодочных вертолетов MH-60R. Они призваны сменить вертолеты Sea King, которые, как отмечает телеканал, состоят на вооружении в ВМС Индии уже более 30 лет. Сумма контракта с США составит порядка 1,8 миллиарда долларов.

27.08.2018
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Страны
Индия
США
Продукция
SH-60
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