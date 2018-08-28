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28.08.2018
РИА Новости

Разрабатываемый Китаем самолет-амфибия успешно прошел летные испытания

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Самолет-амфибия AG600
Церемония выкатки законченного постройкой первого летного опытного образца китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001) на китайском авиaстроительном предприятии Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation (ZYAC) объединения China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) государственной авиастроительной корпорации AVIC. Чжухай (провинция Гуандун), 23.07.2016.
Источник: Xinhua

Разрабатываемый Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 "Цзилун" успешно осуществил перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, теперь судно готово к началу тестовых испытаний на водной поверхности.

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) сообщила в понедельник, что при перелете из аэропорта "Цзиньвань" в Чжухае на аэродром "Чжанхэ" в Цзинмэне самолет пролетел в воздушном пространстве трех провинций - Гуандун, Хунань и Хубэй. Дата начала испытаний на воде пока не сообщается.

Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.

Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса - 39,3 метра, размах крыльев - 38,8 метра, а максимальная дальность полета - 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.

В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.

27.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Компании
AVIC
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