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28.08.2018
N+1

Американцы испытали прототип беспилотника на солнечных батареях

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БЛА StratoAirNet
БЛА StratoAirNet.
Источник: Bye Systems

Американская компания Bye Aerospace приступила к летным испытаниям демонстратора технологий беспилотного летательного аппарата StratoAirNet, работающего за счет энергии от солнечных батарей. Согласно сообщению компании, первый полет аппарата состоялся в пилотируемом режиме 20 августа 2018 года; с тех пор аппарат еще несколько раз поднимался в воздух. На испытанном демонстраторе проводится отработка технологий, которые затем будут использованы при создании целого семейства летательных аппаратов на солнечных батареях, включая самолет и беспилотник.

В настоящее время серийно выпускаемых самолетов и беспилотников на солнечных батареях нет. Считается, что такие летательные аппараты будут несколько дешевле и проще в эксплуатации по сравнению с традиционными самолетами с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, при использовании подзаряжаемых в полете аккумуляторных батарей самолеты на солнечных элементах смогут долгое время находиться в воздухе.



В демонстраторе технологий StratoAirNet, недавно совершившем первый полет, Bye Aerospace использовала солнечные панели, которые еще на этапе производства интегрируются в композитную структуру крыла и фюзеляжа и заливаются связующим полимером. Размах крыла нового летательного аппарата составляет 15 метров. Он выполнен в виде моторизованного планера, который в полете способен использовать электромотор для поддержания высоты и скорости.

Технологии, отрабатываемые на новом демонстраторе, планируется использовать не только в беспилотнике  StratoAirNet, но и в пилотируемом самолете Solesa. Беспилотник будет предназначен для длительных патрульных и наблюдательных полетов, картографирования, длительного наблюдения за посевами, а также поисково-спасательных операций. В свою очередь самолет на солнечных батареях Solesa можно будет использовать для патрулирования.

В апреле текущего года Bye Aerospace испытала электрический учебный самолет Sun Flyer 2. Этот самолет создается для начальной подготовки летчиков гражданской авиации. Его также можно будет использовать в малой авиации. Серийный самолет сможет находиться в воздухе до трех часов, а стоимость одного часа его полета, как утверждают разработчики, не будет превышать трех долларов. В компании заявляют, что Sun Flyer 2 станет первым сертифицированным Федеральным управлением гражданской авиации самолетом на солнечных батареях.


Василий Сычёв

27.08.2018
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Страны
США
Проекты
БПЛА
Военные учения
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