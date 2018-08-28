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28.08.2018
РИА Новости

В российской армии появились подразделения по борьбе с беспилотниками

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Военнослужащий управляет БПЛА
Военнослужащий управляет БПЛА на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы ЮВО в Ставропольском крае.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В российской армии появились специальные подразделения по борьбе с беспилотниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

"Мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии", - сказали в пресс-службе.

В ближайший четверг, 30 августа, на аэродроме Мариновка (Волгоградская область) пройдут тактико-специальные учения с такими мобильными группами. Подразделения, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, будут отрабатывать обнаружение, уничтожение и принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов "Житель" и станций "Лесочек".

27.08.2018
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