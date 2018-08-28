В "Ростехе" рассказали об ускорении процесса поставки С-400 в Турцию

АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Турецкие партнеры попросили российскую сторону ускорить процесс производства и поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, и производитель пошел навстречу, первые системы будут поставлены в Турцию в 2019 году, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике российской государственной оборонной корпорации "Ростех" Виктор Кладов в интервью агентству Anadolu.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.

"Приобретение Турцией, страной НАТО, наших комплексов С-400 стало значимым событием. Более того, наши турецкие партнеры попросили ускорить процесс производства и поставки систем, и производитель пошел навстречу коллегам. Так что первые системы, как мы рассчитываем, будут поставлены Турции в 2019 году", - сказал Кладов.

Представитель российской корпорации также прокомментировал возможность совместного производства С-400 с Турцией. "Нужно иметь в виду, что речь идет об очень серьезных технологиях. Для организации такого производства необходима соответствующая материально-техническая и кадровая база, для подготовки которой требуется значительное время", - сказал Кладов.

По его мнению, Турция и Россия также обладают достаточными технологическими и промышленными возможностями для совместного производства истребителей пятого поколения.

"Для такого большого проекта только интереса сторон недостаточно. Нужно, чтобы стороны были готовы к совместной работе… Уверен, что в случае, если такое решение будет принято, Россия и Турция имеют достаточную технологическую и промышленную инфраструктуру для достижения важных результатов в реализации этого проекта", - сказал Кладов.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Турции из-за планов Анкары на российские ЗРК С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что если поставки истребителей заблокируют, Анкара примет ответные меры, среди которых назвал сотрудничество в этой области с Россией.