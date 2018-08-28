"Калашников" будет поставлять электротранспорт в ОАЭ

Концерн "Калашников" и компания Mawarid Holding (ОАЭ) подписывают меморандум о сотрудничестве в сфере продукции гражданского назначения.

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" Концерн "Калашников" и компания Mawarid Holding (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продукции гражданского назначения. Соглашение предполагает первые поставки электрических транспортных средств производства российского Концерна на экспорт.

Mawarid International является ведущей производственной и инвестиционной компанией в ОАЭ, занимающейся проектами в сфере высоких технологий как военного, так и гражданского назначения.

"Соглашение предполагает первые поставки электрических транспортных средств производства АО "Концерн "Калашников" на экспорт. Это, в частности, электромотоцикл UM-1 и электромобиль UV-4", – отметила заместитель генерального директора Концерна "Калашников" по продажам продукции гражданского назначения Ольга Бойцова.

Электромобиль UV-4. Источник: kalashnikov.media

Как сообщалось ранее, электромотоцикл UM-1 (Urban Moto) и электромобиль UV-4 Концерн "Калашников" представил на форуме "Армия-2018", который проходит с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке.

Электромотоцикл UM-1 (Urban Moto). Источник: kalashnikov.media

Мотоцикл UM-1 может разогнаться до 100 км/ч и обладает запасом хода до 150 км. Электромобиль UV-4 развивает максимальную скорость до 80 км/ч. При этом запас хода составляет 150 км.

Напомним, ранее "Калашников" выпустил специальную партию электромобилей "Овум" и электромотоциклов по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. С помощью электрокаров производства Концерна осуществлялось городское патрулирование во время Чемпионата Мира по футболу 2018 года.