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28.08.2018
Lenta.ru

Раскрыты характеристики новой ракеты С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: Артем Житенев / РИА Новости

На прошедшем в Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в экспозиции Алмаз-Антея показана презентация с характеристиками зенитной управляемой ракеты большой дальности 40Н6 для ракетных систем С-400 и С-500. Соответствующие слайды приводит блог bmpd.

Максимальная высота поражения целей составляет 30 километров, минимальная — 10 метров. Ракета, стартовая масса которой составляет 1893 килограммов, летит со средней скоростью 1190 метров в секунду. Дальность поражения аэродинамических целей — до 380 километров, баллистических ракет средней дальности — до 15 километров. Минимальная дальность — 5 километров. Время подготовки ракеты к пуску составляет не более 15 секунд.

Новинка предназначена для поражения самолетов и беспилотников. Ракета способна уничтожать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, летящие со скоростью до 4800 метров в секунду, и гиперзвуковые крылатые ракеты. При этом, отмечает блог, изображения в презентации относятся к 48Н6Е3, а приведенные характеристики 40Н6 (40Н6Е) "выглядят реалистичными".

Зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности С-400 предназначен для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. В перспективе на смену ему должен прийти С-500.

Госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е завершились в июле 2018 года.

27.08.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЗЛА
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