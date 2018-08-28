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28.08.2018
Lenta.ru

США показали аналог "Искандера"

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Рисунок ракеты DeepStrike
Рисунок ракеты DeepStrike.
Источник: topwar.ru

Американская военно-промышленная компания Raytheon выложила на YouTube видео новейшей ракеты DeepStrike. Оружие класса "земля-земля" предназначено для поражения целей на расстоянии от 300 до 499 километров (аналогичная заявленная дальность у российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер"). В Raytheon отмечают невысокую стоимость DeepStrike, интегрированных с M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) и M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).



Оперативно-тактическая ракетная система LRPF DeepStrike.
Источник: Raytheon
27.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
Искандер
Компании
Raytheon
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3 комментария
№1
28.08.2018 04:57
А возможность маневрировать есть?
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№2
28.08.2018 10:18
Ни как не пойму, с чего все решили, что LRPF – аналог "Искандера"? Дальность у неё на первом этапе примерно порядка 320 км, за счёт снижения веса боевой части до менее 100 кг, как у реактивных снарядов "Урагана". 499 км – это хотелки на будущее. Помнится, для ATACMS тоже 500 км обещали. До сих пор ждём. Кроме того, ракеты "Искандера-М" имеют радиолокационную ГСН с распознанием образов, а LRPF наводится по ИСН с коррекцией по КРНС, как и ATACMS с GMLRS. Наконец, "Искандер-М" уже завершает развёртывание, а DeepStrike ещё только в 3D-анимациях летает. И где тут аналог?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
А возможность маневрировать есть?
Есть. :) LRPF, как и новые модификации ATACMS может в конце траектории доворачивать, чтобы пикировать на цель под углом около 90 градусов, как умела ещё древняя "Ока". О других манёврах пока не сообщалось. Хотя, возможно, ракета сможет планировать на конечном участке траектории, как и большинство современных баллистических тактических ракет и ракет РСЗО. Нужно же как-то названию DeepStrike соответствовать, когда мощности маленького ТТРД не хватает.
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№3
28.08.2018 11:24
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №2
LRPF, как и новые модификации ATACMS может в конце траектории доворачивать, чтобы пикировать на цель под углом около 90 градусов, как умела ещё древняя "Ока".
Если не ошибаюсь то у Искандер не только в концено и во время полета.
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