США показали аналог "Искандера"

№2

Цитата, Сергей-82 сообщ. №1

А возможность маневрировать есть?

Ни как не пойму, с чего все решили, что LRPF – аналог "Искандера"? Дальность у неё на первом этапе примерно порядка 320 км, за счёт снижения веса боевой части до менее 100 кг, как у реактивных снарядов "Урагана". 499 км – это хотелки на будущее. Помнится, для ATACMS тоже 500 км обещали. До сих пор ждём. Кроме того, ракеты "Искандера-М" имеют радиолокационную ГСН с распознанием образов, а LRPF наводится по ИСН с коррекцией по КРНС, как и ATACMS с GMLRS. Наконец, "Искандер-М" уже завершает развёртывание, а DeepStrike ещё только в 3D-анимациях летает. И где тут аналог?Есть. :) LRPF, как и новые модификации ATACMS может в конце траектории доворачивать, чтобы пикировать на цель под углом около 90 градусов, как умела ещё древняя "Ока". О других манёврах пока не сообщалось. Хотя, возможно, ракета сможет планировать на конечном участке траектории, как и большинство современных баллистических тактических ракет и ракет РСЗО. Нужно же как-то названию DeepStrike соответствовать, когда мощности маленького ТТРД не хватает.