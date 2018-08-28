В США испытали новую многоразовую ракету

Американская компания Exos Aerospace провела первые "очень успешные" испытания многоразовой метеорологической ракеты SARGE (Suborbital Autonomous Rocket with GuidancE), сообщает Space News. Видео запуска доступно на YouTube.

В ходе тестов, прошедших на площадке в Нью-Мексико, носитель с помощью парашюта приземлился спустя четверть часа после запуска. Носовой конус опустился на несколько минут позже. В компании не раскрывают высоты, которую удалось достичь ракете. Известно, что SARGE предназначена для оперативного запуска полезной нагрузки до 50 килограммов.