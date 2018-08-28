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28.08.2018
Lenta.ru

В США испытали новую многоразовую ракету

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Испытания ракеты SARGE
Испытания многоразовой метеорологической ракеты SARGE (Suborbital Autonomous Rocket with GuidancE).
Источник: SpaceNews

Американская компания Exos Aerospace провела первые "очень успешные" испытания многоразовой метеорологической ракеты SARGE (Suborbital Autonomous Rocket with GuidancE), сообщает Space News. Видео запуска доступно на YouTube.



В ходе тестов, прошедших на площадке в Нью-Мексико, носитель с помощью парашюта приземлился спустя четверть часа после запуска. Носовой конус опустился на несколько минут позже. В компании не раскрывают высоты, которую удалось достичь ракете. Известно, что SARGE предназначена для оперативного запуска полезной нагрузки до 50 килограммов.

27.08.2018
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Мексика
США
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