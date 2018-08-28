"Роскосмос" поспорил с Минобороны

Одной из задач совета директоров Центра Хруничева является завершение летных испытаний ракет "Ангара" с космодрома Плесецк, заявил "Коммерсанту" председатель совета Николай Севастьянов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Плесецк уже завершены.

По словам Севастьянова, в задачи совета директоров Центра Хруничева входит "содействие стабилизации финансового состояния предприятия, обеспечение надежности ракет "Протон", завершение летных испытаний ракет "Ангара" с космодрома Плесецк, организация серийного производства замкнутого цикла в Омске".

Шойгу, выступая 7 августа на селекторном совещании, заявил о завершении летных испытаний комплекса "Ангара" на Плесецке. "В 2014 году на космодроме Плесецк мы успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов", — сказал министр обороны.

Официальное решение о начале работ над семейством "Ангара" принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у Центра Хруничева ушло около трех миллиардов долларов.