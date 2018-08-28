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28.08.2018
Lenta.ru

"Роскосмос" поспорил с Минобороны

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РН "Ангара"
РН "Ангара".
Источник: Пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева

Одной из задач совета директоров Центра Хруничева является завершение летных испытаний ракет "Ангара" с космодрома Плесецк, заявил "Коммерсанту" председатель совета Николай Севастьянов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Плесецк уже завершены.

По словам Севастьянова, в задачи совета директоров Центра Хруничева входит "содействие стабилизации финансового состояния предприятия, обеспечение надежности ракет "Протон", завершение летных испытаний ракет "Ангара" с космодрома Плесецк, организация серийного производства замкнутого цикла в Омске".

Шойгу, выступая 7 августа на селекторном совещании, заявил о завершении летных испытаний комплекса "Ангара" на Плесецке. "В 2014 году на космодроме Плесецк мы успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов", — сказал министр обороны.

Официальное решение о начале работ над семейством "Ангара" принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у Центра Хруничева ушло около трех миллиардов долларов.

27.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Севастьянов Николай
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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1 комментарий
№1
28.08.2018 07:04
Странный заголовок! А по поводу чего спор?
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