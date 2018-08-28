Эксперт рассказал, зачем солдату нужен активный экзоскелет

По словам главреда журналаа "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, экзоскелет повысит мобильность солдат и осведомленность на поле боя

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Активный экзоскелет повысит несколько параметров боевой эффективности солдата: мобильность, в том числе в условиях Крайнего Севера, осведомленность на поле боя за счет множества датчиков, точность применения оружия, в разы усилит защищенность. Об этом рассказал ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Как сообщили ранее в ЦНИИточмаш, в России состоялись испытания прототипа активного экзоскелета с установленными электромоторами и аккумулятором: испытатель смог точно поразить мишени, удерживая ручной пулемет одной рукой. Планируется, что к 2025 году подобный доработанный экзоскелет войдет в состав экипировки третьего поколения "Ратник-3".

Марш в пешем порядке

По словам эксперта, прежде всего активный экзоскелет увеличит эффективность солдат при совершении маршей и тактических маневров на поле боя в пешем порядке. "Особенно при действиях в лесу, горах, в условиях Крайнего Севера, в городских условиях. То есть там, где требуются большие энергетические затраты, просто чтобы выйти в заданный район, совершить маневр обхода, охвата противника", - пояснил Мураховский.

Он добавил, что сегодня размах перемещений при маршах ограничивается не возможностями техники, а физическими возможностями бойцов. "Мы можем с уверенностью сказать: при применении экзоскелета существующие нормативы передвижений будут увеличены раза в два-три", - добавил эксперт.

Кроме того, отметил специалист, солдат в экзоскелете с электромоторами сможет взять с собой увеличенный боекомплект, больше воды и продовольствия. "Мы знаем по опыту боевых действий наших войск в Афганистане, что бойцам в горах приходилось за счет сокращения носимого запаса продовольствия таскать увеличенный боекомплект. Это было достаточно изнурительное мероприятие. При наличии такого экзоскелета эти вопросы бы снялись", - считает главред "Арсенала Отечества".

Огневая мощь и защищенность

По словам Мураховского, экзоскелет существенно повысит боевые возможности солдат с точки зрения применения оружия. "Высокая стабильность стрельбы, более устойчивые положения для поражения целей как из индивидуального вооружения, так из коллективных образцов, типа пулеметов", - отметил он.

Кроме того, возможности экзоскелета по подъему тяжестей и его источник энергии "позволят оснастить военнослужащего большим набором прицельных комплексов", отмечает Мураховский. "Эти комплексы тоже весьма энергопотребляют, я имею в виду тепловизоры, лазерные прицелы и дальномеры, оптиколокационные комплексы, целеуказатели. Все это с эскзоскелетом можно будет встраивать в комплект экипировки каждого бойца", - сказал эксперт.

"Плюс не будем забывать, что современные устройства интеграции в систему управления войсками - тот же комплекс "Стрелец" - также "жрут" электричества не мало", - добавил он.

При этом Мураховский считает, что, несмотря на свои силовые возможности, вряд ли экзоскелеты будут применяться в рукопашном бою . "В современной войне, учитывая ее мощнейшие средства поражения, рукопашный бой может иметь место только в качестве исключения", - пояснил эксперт.

Говоря об индивидуальной защите солдата в экзоскелете, он отметил, что сегодня на одного военнослужащего максимум переносимого груза без особой потери боеспособности составляет 28-30 килограмм, включая и средства защиты. "Экзоскелет поднимет этот предел до 70-80 килограмм, и это позволит в несколько раз увеличить защищенность за счет применения более развитых и более тяжелых средств защиты", - отметил главред.

Главная проблема - аккумулятор

Эксперт отметил, что сейчас основная проблема и в России, и в других странах, разрабатывающих экзоскелеты, - создание малогабаритных и емких батарей. "Когда говорят о двух-трех часах действия на существующих источниках - это ни о чем. Как минимум сутки должна работать батарея при полной функциональности экзоскелета", - отметил Мураховский.

Специалист уточнил, что с учетом проблематичности замены таких источников питания в полевых условиях, хорошо бы иметь гарантию работы батареи на двое суток. Также надо иметь полевые источники зарядки аккумуляторов или элементы солнечных батарей, но не требующие дополнительно носить объемный генератор - это будет только расходовать энергоресурс экзоскелета.

Комментируя возможность зарядки экзоскелетов от боевых машин, Мураховский отметил, что "экзоскелет прежде всего предназначен для действий в пешем боевом порядке в отрыве от моторизованных сил". "Какой смысл использовать экзоскелет в мотострелковых подразделениях, действующих на той местности, которая доступна для бронетехники. Там экзоскелет могут применять подразделениями обеспечения для более быстрой замены деталей, узлов, агрегатов, проведения полевого ремонта", - отметил эксперт.