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28.08.2018
ТАСС

Ударная группировка ТОФ поразила мишени крылатыми ракетами

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Крейсер "Варяг" на учениях Тихоокеанского флота
Крейсер "Варяг" на учениях Тихоокеанского флота.
Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

В маневрах участвовали ракетный крейсер "Варяг", малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", а также атомный ракетный подводный крейсер "Томск" и расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион"

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Корабельная ударная группа, в том числе атомный подводный крейсер, а также береговые ракетные комплексы Тихоокеанского флота провели ракетную стрельбу по надводным целям в ходе учений, уничтожив семью ракетами два дрейфующих судна-мишени. Об этом сообщили  в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В рамках зачетных тактических учений группировки сил Тихоокеанского флота корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и малых ракетных кораблей "Разлив" и "Мороз", а также атомный ракетный подводный крейсер "Томск" и расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям", - сказали в пресс-службе.

На флоте уточнили, что "ракетный удар по двум дрейфующим судам-мишеням крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс" наносился из акватории Охотского моря и с побережья полуострова Камчатка". Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. "По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени", - говорится в сообщении.

Безопасность района проведения боевого упражнения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии разнородных сил флота, войск и сил на Северо- востоке России и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота. После выполнения стрельбы корабли продолжили решение задач по планам учения в море.

Атомная подлодка "Томск" относится к проекту 949А "Антей" и несет на своем борту 24 ракеты комплекса "Гранит". Крейсер "Варяг" проекта 1164 вооружен ракетным комплексом П-1000 "Вулкан". Ракетами "Малахит" комплекса П-120 оснащены малые ракетные корабли проекта 12341 "Разлив" и "Мороз".

Противокорабельные ракеты "Оникс" были выпущены по мишеням береговыми комплексами "Бастион". "Оникс" не является крылатой ракетой.

27.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Гранит
К-150 Томск
П-800 Оникс
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
1234 Овод
949А Антей
Военные учения
ТОФ
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