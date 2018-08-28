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28.08.2018
ТАСС

Росатом представил на форуме "Армия-2018" уникальные технологические разработки

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Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Речь, в частности, идет о проектах мобильных ядерных энергоблоков для Арктики и крупногабаритном зеркале из карбида кремния

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Проекты мобильных ядерных энергоблоков для Арктики, разработки в области систем безопасности и пожарной защиты, уникальные изделия из высокотемпературных моно- и поликристаллических материалов, а также макет адаптивной оптической системы и крупногабаритное зеркало из карбида кремния представили предприятия Росатома на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом сообщает пресс-служба атомной госкорпорации.

"В частности, АО "ОКБМ Африкантов" продемонстрировало разработки предприятия в области транспортабельных энергоблоков с ядерными энергетическими установками для решения задач развития Арктической зоны России. Они могут быть использованы для выработки электроэнергии и теплоснабжения в районах крайнего Севера, характеризующихся отсутствием источников воды. "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" представил около 20 изделий - биометрические устройства, системы пожарной защиты, автоматические системы обеспечения безопасности и другую аппаратуру", - говорится в сообщении.

Научно-исследовательский институт научно-производственное объединение "ЛУЧ" (входит в научный дивизион Росатома) показал макет адаптивной оптической системы и крупногабаритное зеркало из карбида кремния.

"Адаптивные оптические системы, которые проектирует и изготавливает НИИ НПО "ЛУЧ", предназначены главным образом для производства мощных лазеров, но также применяются в конструировании наземных астрономических телескопов, в системах оптической коммуникации, в промышленной лазерной технике, в офтальмологии и других областях, где позволяют компенсировать атмосферные искажения, аберрации оптических систем, в том числе оптических элементов глаза человека", - говорится в сообщении научного дивизиона Росатома.

IV Международный военно-технический форум и выставка "Армия-2018" прошел с 21 по 26 августа на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Кубинке (Московская область). В мероприятиях Форума приняли участие 1,2 тыс. предприятий и организаций, которые продемонстрировали свыше 26 тыс. экспонатов. Участие в форуме приняли 84 иностранные компании из 18 государств.

27.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Росатом
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