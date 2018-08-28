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28.08.2018
ТАСС

Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии

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Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник: patriotp.ru

На территории парка планируется построить административное здание с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия"

АБАКАН /Республика Хакасия/, 27 августа. /ТАСС/. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу презентовали проект военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", который планируется построить в Абакане, передает корреспондент  ТАСС.

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава Минобороны посетил культурно-досуговый центр нового военного городка в Абакане. Министру обороны рассказали, что для детей созданы изостудия, студия дизайна и театральная студия. "Наши дети на международном конкурсе в Москве стали лауреатами", - рассказала руководитель центра министру.

Затем в актовом зале клуба главе Минобороны презентовали проект парка "Патриот", который по инициативе правительства республики планируется построить в Абакане.

Согласно презентации, на территории парка планируется построить административное здание с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия".

Также в парке будут располагаться спортивные городки, музеи и кафе, появится аллея героев и памятник воинам, погибшим в локальных войнах. Предполагается, что в парке разместят строевой плац, выставку военной техники, скалодром, детскую площадку для малышей, веревочный городок и площадки для страйкбола и пейнтбола.

На отдельной территории раскинется палаточный городок "Юнармии". Запланировано строительство многофункционального подземного тира, картинга, площадок для лазертага и обустройство тропы разведчика с полосой препятствий.

27.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
28.08.2018 10:21
В стране полно не используемых в настоящее время бывших военных городков,  во многих сохранилась военная и инженерная инфраструктура, здания, дороги....
чтобы это  не разворовывалось и не висело тяжким бременем на бюджете МО или местных муниципалитетов  нужно создавать патриотические парки во всех регионах страны.
Многие расформированные части имели славную боевую историю и возрождение на их месте патриотических парков стало бы лучшей памятью и примером преемственности поколений патриотов и защитников Родины.

В противном случае без специальных центров патриотического воспитания и предармейской подготовки  всё движение юнармии превратится в фикцию и показуху с шествием  на 9-е мая....
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№2
28.08.2018 11:43
Побольше показухи, побольше денег на неё и тогда не обязательно поставлять что-то новое в войска. Главное ведь рейтинг популярности себе сделать повыше - вон у нас на парадах и выставках какая крутая техника, дрожите от страха враги!
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