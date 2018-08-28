Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

На территории парка планируется построить административное здание с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия"

АБАКАН /Республика Хакасия/, 27 августа. /ТАСС/. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу презентовали проект военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", который планируется построить в Абакане, передает корреспондент ТАСС.

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава Минобороны посетил культурно-досуговый центр нового военного городка в Абакане. Министру обороны рассказали, что для детей созданы изостудия, студия дизайна и театральная студия. "Наши дети на международном конкурсе в Москве стали лауреатами", - рассказала руководитель центра министру.

Затем в актовом зале клуба главе Минобороны презентовали проект парка "Патриот", который по инициативе правительства республики планируется построить в Абакане.

Согласно презентации, на территории парка планируется построить административное здание с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия".

Также в парке будут располагаться спортивные городки, музеи и кафе, появится аллея героев и памятник воинам, погибшим в локальных войнах. Предполагается, что в парке разместят строевой плац, выставку военной техники, скалодром, детскую площадку для малышей, веревочный городок и площадки для страйкбола и пейнтбола.

На отдельной территории раскинется палаточный городок "Юнармии". Запланировано строительство многофункционального подземного тира, картинга, площадок для лазертага и обустройство тропы разведчика с полосой препятствий.