Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
На территории парка планируется построить административное здание с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия"
АБАКАН /Республика Хакасия/, 27 августа. /ТАСС/. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу презентовали проект военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", который планируется построить в Абакане, передает корреспондент ТАСС.
В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава Минобороны посетил культурно-досуговый центр нового военного городка в Абакане. Министру обороны рассказали, что для детей созданы изостудия, студия дизайна и театральная студия. "Наши дети на международном конкурсе в Москве стали лауреатами", - рассказала руководитель центра министру.
Затем в актовом зале клуба главе Минобороны презентовали проект парка "Патриот", который по инициативе правительства республики планируется построить в Абакане.
Согласно презентации, на территории парка планируется построить административное здание с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия".
Также в парке будут располагаться спортивные городки, музеи и кафе, появится аллея героев и памятник воинам, погибшим в локальных войнах. Предполагается, что в парке разместят строевой плац, выставку военной техники, скалодром, детскую площадку для малышей, веревочный городок и площадки для страйкбола и пейнтбола.
На отдельной территории раскинется палаточный городок "Юнармии". Запланировано строительство многофункционального подземного тира, картинга, площадок для лазертага и обустройство тропы разведчика с полосой препятствий.
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чтобы это не разворовывалось и не висело тяжким бременем на бюджете МО или местных муниципалитетов нужно создавать патриотические парки во всех регионах страны.
Многие расформированные части имели славную боевую историю и возрождение на их месте патриотических парков стало бы лучшей памятью и примером преемственности поколений патриотов и защитников Родины.
В противном случае без специальных центров патриотического воспитания и предармейской подготовки всё движение юнармии превратится в фикцию и показуху с шествием на 9-е мая....