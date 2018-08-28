Беларусь представила БЛА "Камикадзе"

На форуме "Армия-2018" Беларусь представила целый ряд беспилотников. Многочисленным гостям о них рассказывал директор белорусского НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов Юрий Яцына.

Директор и главный конструктор Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси Юрий Яцына. Сергей Птичкин / Российская газета

По данным Российской газеты, центр представил практически всю линейку беспилотников, разрабатываемых и выпускаемых в Беларуси – от малого 15-килограммового, запускаемого с руки, до крупного весом в 700 кг (его полезная нагрузка составляет 120 кг).

БЛА "Бусел" (вес – 14,5 кг, полезная нагрузка – 2 кг) и "Буревестник" с полезной нагрузкой до 60 кг активно используются в самой Беларуси и поставляются за рубеж.

У военных вызвал интерес боевой беспилотник "Камикадзе" – планирующий аппарат одноразового использования. Его масса – 26 кг, боевая часть – 10 кг взрывчатого вещества. Имеющееся оптико-электронное и вычислительное оборудование позволяет наводиться на цель с точностью до одного метра.

После старта с носителя на высоте 3,5 км планирующий аппарат летит на расстояние до 50 км. Наводится "Камикадзе" оператором, либо по введенным в систему управления координатам.

По словам Яцыны, белорусские дроны летают во многих странах, и серьезных нареканий на них пока не поступало. Он добавил, что на создаваемые центром БЛА устанавливается очень надежный автопилот, в котором запрограммированы практически все возможные случаи, происходящие в полете.