Террористы продолжают стягивать силы к границам Идлиба. Средиземноморская группировка ВМФ России усилена дополнительными кораблями. США ведут незаконную добычу нефти в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.

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На морскую границу САР в минувшие сутки прибыли дополнительные корабли ВМФ РФ. По словам военного источника, в настоящее время у берегов Сирии несут боевое дежурство 15 российских кораблей и судов обеспечения. Среди них тральщик "Валентин Пикуль" и оснащенные ракетами "Калибр" фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Дополнительные корабли были направлены в САР в связи с угрозами западной коалиции нанести очередной удар по правительственным объектам республики. Напомним, в субботу стало известно о готовящейся исламистами провокации с использованием химического оружия.

Силы западной коалиции активизировали боевые действия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Были задействованы как авиация, так и артиллерия. Интенсивной бомбардировке в очередной раз подвергся населенный пункт Хаджин. О жертвах среди мирного населения не сообщается. Во второй половине дня местные агентства опубликовали снимки из космоса, которые подтвердили предположение о незаконной добычи нефти силами США и SDF на месторождениях "Омар" и "Танак".

Террористы продолжили подготовку к наступлению на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Сообщается о большом количестве хорошо вооруженных боевиков, направившихся к линии соприкосновения сил незаконных вооруженных формирований с правительственными войсками. Главари террористического альянса обратились ко всем своим сторонникам быть готовыми к началу масштабной атаки в любой момент. Сирийская армия также стягивает свои подразделения к месту возможных боев.

В первой половине дня боевики антиправительственных формирований, находящихся в северной части провинции Хама, вновь попытались атаковать объекты правительственных войск с помощью ударных беспилотников. летательные аппараты были уничтожены военнослужащими недалеко от авиабазы северо-восточнее административного центра провинции. Ранее туда были переброшены вертолеты ВВС САР.

Подразделения САА продолжили вести бои с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Эс-Сувейда. Под контроль правительственных сил перешла высота Тель Абу-Ганим. Кроме того, были захвачены два хранилища боевиков с оружием и боеприпасами.