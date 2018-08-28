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28.08.2018
Военное обозрение

Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29

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Сербские Военно-воздушные силы получили два первых МиГ-29, переданных республике Россией в рамках военно-технической помощи. 22 августа 2018 года состоялась торжественная церемония ввода в состав сербских ВВС данных истребителей при участии президента Сербии Александра Вучича, передает блог bmpd.

Министерство обороны Сербии

По словам сербского президента, на данный момент завершаются работы по ремонту и модернизации ещё шести МиГ-29, которые будут введены в строй к параду в Белграде в ноябре 2018 года. Всем полученным от России истребителям предложено дать собственные имена в честь летчиков-героев, погибших в противостоянии агрессии НАТО в 1999 году.

Ранее сообщалось, что в 2016 году руководство Сербии и российские власти договорились о том, что сербская армия в 2017 году получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, а также иное военное имущество. Согласно соглашения, шесть самолетов из наличия ВКС РФ являются даром Минобороны России сербским ВВС. Также в дар входит поставка большого количества запасных частей, дополнительного оборудования и вооружения, достаточных для эксплуатации самолетов на протяжении трех-пяти лет. Модернизация всех истребителей, включая четыре имевшихся на вооружении ВВС Сербии МиГ-29, проводится на авиаремонтном заводе "Мома Станойлович" в Батайнице, с привлечением российских специалистов. В конечном счете, Сербия после долго перерыва будет иметь в своем составе семь исправных одноместных истребителей МиГ-29 и три "спарки" МиГ-29УБ.

27.08.2018
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Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
МиГ-29
Т-72
Т-72Б
Компании
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Проекты
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2 комментария
№1
28.08.2018 11:45
Сербия получила 6 истребителей МиГ-29, и РФ к 2023 году получит 6 истребителей МиГ-35 ...
0
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№2
28.08.2018 12:35
Алжир эскадрилью скоро подпишет, Египет полк подписал и ждет, нашим остатки после них. Главное чтоб были производство и ремонт.
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