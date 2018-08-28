Войти
28.08.2018
Военное обозрение

МО РФ заказало гидрографические катера нового поколения

487
0
+2

Для российского флота заложен головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения проекта 23370Г, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Приказом главкома ВМФ Владимира Королева катеру присвоено имя Михаила Казанского, выдающегося гидрографа, участвовавшего в прокладке "Дороги жизни" на Ладоге.

Гидрографический катер проекта 23370г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, говорится в релизе.

В его функциональные обязанности также входит доставка ремонтных бригад, обслуживающего персонала, топлива, продовольствия и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе находящихся на необорудованном побережье.

Катер будет иметь возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Серия из трех катеров будет построена на подмосковном предприятии КАМПО в соответствии с трехлетним госконтрактом. Отмечается, что при проектировании катеров были учтены все самые современные требования Главкомата ВМФ к судам данного типа.

Минобороны РФ

Согласно сообщению пресс-службы, модульный катер проекта 23370Г разработан в развитие проекта 23370. Суда указанного проекта строятся на КАМПО для поисково-спасательных сил флота. Водоизмещение катера – около 140 т.

Все катера этой серии получат имена известных российских маячников.

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
23370 ММК
Похожие новости
28.08.2018
Для ВМФ России заложен головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский"
17.08.2018
На Камчатке спущен на воду новейший модульный поисково-спасательный катер для Тихоокеанского флота
04.07.2018
Катера-катамараны нового поколения пополнят состав ВМФ России
15.06.2018
В РФ заложат головной гидрографический катер-катамаран
15.06.2018
В третьем квартале 2018 года для гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной катер катамаранного типа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 17:42
  • 29
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.08 17:23
  • 5
"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100
  • 28.08 16:13
  • 30
Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета
  • 28.08 16:04
  • 30
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 28.08 15:43
  • 19
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 28.08 15:26
  • 2
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 28.08 14:28
  • 3
В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
  • 28.08 13:30
  • 7
News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт
  • 28.08 13:09
  • 16428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 12:35
  • 2
Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29
  • 28.08 12:13
  • 4
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 28.08 11:43
  • 1
Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению
  • 28.08 11:43
  • 2
Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
  • 28.08 11:24
  • 3
США показали аналог "Искандера"
  • 28.08 11:05
  • 10
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве