МО РФ заказало гидрографические катера нового поколения

Для российского флота заложен головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения проекта 23370Г, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Приказом главкома ВМФ Владимира Королева катеру присвоено имя Михаила Казанского, выдающегося гидрографа, участвовавшего в прокладке "Дороги жизни" на Ладоге.

Гидрографический катер проекта 23370г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, говорится в релизе.

В его функциональные обязанности также входит доставка ремонтных бригад, обслуживающего персонала, топлива, продовольствия и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе находящихся на необорудованном побережье.

Катер будет иметь возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Серия из трех катеров будет построена на подмосковном предприятии КАМПО в соответствии с трехлетним госконтрактом. Отмечается, что при проектировании катеров были учтены все самые современные требования Главкомата ВМФ к судам данного типа.

Минобороны РФ

Согласно сообщению пресс-службы, модульный катер проекта 23370Г разработан в развитие проекта 23370. Суда указанного проекта строятся на КАМПО для поисково-спасательных сил флота. Водоизмещение катера – около 140 т.

Все катера этой серии получат имена известных российских маячников.