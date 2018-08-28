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28.08.2018
Военное обозрение

С явным намёком: в Госдепе появилась должность SARMAT

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Здание Госдепартамента США. Архивное фото
Здание Госдепартамента США. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Руководство Госдепа США ввело в штатное расписание новую должность – старший советник по российской пагубной деятельности и тенденциям, сообщает Экспресс Online.

Минобороны РФ

Американцы любят изобретать новые необычные названия, например, для административных единиц или военных операций, но в данном случае называние должности выглядит длинновато и откровенно странновато.

Объяснение лежит в плоскости как языкового, так и дипломатического творчества Госдепа. На английском языке оно звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends. А теперь сложим первые буквы этих слов и получим аббревиатуру SARMAT.

Как известно, "Сарматом" в России названа тяжелая МБР пятого поколения (РС-28), способная преодолевать все существующие системы ПРО. Об этом комплексе, в числе других новейших вооружений, рассказывал весной текущего года Владимир Путин.

Представитель Госдепартамента подтвердил на пресс-конференции, что название должности подобрано не случайно. Тем самым, по мнению издания, американская администрация дает понять, что вводимые с 2014 года антироссийские санкции являются реакцией не на те события, которые указываются в официальных документах (аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в Донбассе и отравление Скрипалей), а именно на стратегическое усиление России, причем такое, которого от нее никто не ожидал.

Однако попытка экономического удушения России в ответ на использование суверенным государством права модернизировать свою военную мощь до состояния, адекватного существующим угрозам, не способна дать требуемый от нее результат, заключает автор.

27.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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