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28.08.2018
Военное обозрение

А еще он боится молний. Минобороны США насчитало 966 дефектов F-35

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В Соединенных Штатах был проведен аудиторский учёт и общая проверка истребителя F-35 и его модификаций, которые показали, что самолет собран с большим количеством нарушений технологий. Особая комиссия Минобороны США при проверке обнаружила 966 дефектов конструкции, которые могут стать официальной причиной для отказа от эксплуатации самолётов этого типа, сообщает Bloomberg.

topwar.ru

По имеющейся у Bloomberg информации, все дефекты самолета F-35 и его модификаций были поделены на две категории: первая - недостатки, которые могут поставить под угрозу безопасность, защиту или другое критическое требование, во вторую попали недостатки, которые могут препятствовать успешному выполнению боевой задачи. В докладе указывалось на 111 недостатков категорий 1 и 855 недостатков категории 2.

По данным американских СМИ, большую часть из этих дефектов не удастся устранить до начала полномасштабного серийного производства. Согласно отчёту Счётной палаты США, самолёт имеет не только конструктивные дефекты, но и дефекты материалов — прочность отдельных элементов не соответствует требованиям американского оборонного ведомства. Кроме этого, как оказалось, самолет не защищен от удара молний. Как сообщает The War Zone, при заправке в полевых условиях истребители нуждаются в дополнительной защите от попадания молний. Причиной всему является неправильно подобранный материал планера. Композитные материалы, из которых в основном состоит планер самолета, не обладают свойствами, способными обеспечить пассивную защиту от молнии, а разрядники на него не устанавливались, так как не предусмотрены конструкцией. Из сложившейся ситуации предлагается выходить с помощью применения переносных молниеотводов, устанавливаемых в местах базирования F-35.

В Минобороны США также поставили под сомнение надёжность и ремонтопригодность F-35 и его модификаций, в связи с тем, что с момента демонстрации первого прототипа стоимость производства самолета выросла втрое, а обслуживание - в пять раз.

27.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
F-35
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