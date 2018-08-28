Полковой и досрочно. "Алмаз-Антей" передал МО РФ комплект ЗРС С-400

Министерство обороны России сегодня получило очередной полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", при этом сообщается, что ЗРС поставлена в войска досрочно.

Минобороны РФ

Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей", который производит данные комплексы, сообщила, что переданный досрочно российскому военному ведомству полковой комплект ЗРС С-400, в соответствии с требованиями Минобороны, предварительно выводился на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей, приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Ранее в рамках международного форума "Армия-2018" АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил новую ракету большой дальности 40Н6 для ракетных систем С-400 и С-500. Согласно заявленных производителем характеристик, максимальная высота поражения целей составляет 30 километров, минимальная — 10 метров. Дальность поражения аэродинамических целей — до 380 километров, баллистических ракет средней дальности — до 15 километров. Минимальная дальность — 5 километров. Время подготовки ракеты к пуску составляет не более 15 секунд.