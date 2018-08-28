Песков рассказал, посетит ли Путин вместе с главой КНР учения "Восток-2018"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать вместе с лидером КНР учения "Восток-2018", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

"Даты форума уже известны - это 9, 10, 11 сентября, плюс-минус один день, я могу ошибаться. Президент, разумеется, будет присутствовать во Владивостоке. Запланирована очень обширная программа, мы ожидаем очень интересную пленарную сессию. Что касается общения с председателем КНР, то оно также запланировано, это будет полноформатный визит, тоже с очень богатой обширной и по содержанию, и по набору мероприятий программой", - сказал Песков.

"Сейчас проект этой программы не предусматривает совместного посещения учений", - добавил он, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ вместе с лидером КНР посетить учения "Восток-2018".