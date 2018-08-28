Китай будет следить за смогом из космоса

Для осуществления контроля за загрязнением воздуха применят технологию дистанционного зондирования Земли

ПЕКИН, 27 августа./ТАСС/. Власти Китая объявили о запуске программы, нацеленной на улучшение мониторинга и контроля за загрязнением воздуха в ключевых регионах страны с помощью спутникового наблюдения. Об этом говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды КНР.

Согласно заявлению ведомства, для осуществления контроля будет применена технология дистанционного зондирования Земли. Отмечается, что "это позволит оперативно идентифицировать экологические проблемы, в том числе повышенную концентрацию твердых мелких частиц РМ 2,5 (основные источники смога), в отдаленных регионах и быстро на них реагировать".

"Новые меры позволят повысить эффективность контроля за состоянием воздуха в городах страны", - сказал сотрудник департамента экологического надзора в министерстве Чжао Цюньин, слова которого в понедельник приводит агентство "Синьхуа". "В октябре проект будет запущен в Пекине, Тяньцзине (север КНР), а также 26 других городах Северного Китая, испытывающих наиболее серьезные проблемы с экологией", - продолжил чиновник. По его словам, вслед за столицей и северными районами в конце октября текущего года к программе подключатся 11 населенных пунктов в долинах рек Фэньхэ и Вэйхэ на северо-западе КНР. "В феврале 2019 года к мониторингу присоединится еще 41 город в дельте реки Янцзы", - заключил Чжао Цюньин.

По данным ведомства, целевые города будут разделены на условные квадраты со стороной 3 км. Те области, в которых с помощью технологии дистанционного зондирования будет зафиксировано максимальное значение PM 2,5, перейдут в ранг "ключевых" для мониторинга и контроля, а также последующего принятия мер по улучшению экологической ситуации.

Основной причиной загрязнения атмосферы над мегаполисами КНР являются опасные для здоровья мелкие твердые частицы PM 2,5. Их источниками служат городские транспортные системы, угольные котельные и электростанции, а также промышленные предприятия. Эти содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и в больших концентрациях могут привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и других заболеваний.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.