Войти
28.08.2018
ТАСС

Китай будет следить за смогом из космоса

546
0
0
Китайская ракета-носитель "Великий поход 7"
Китайская ракета-носитель "Великий поход 7" с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1.
Источник: AFP 2017 / Fred Dufour

Для осуществления контроля за загрязнением воздуха применят технологию дистанционного зондирования Земли

ПЕКИН, 27 августа./ТАСС/. Власти Китая объявили о запуске программы, нацеленной на улучшение мониторинга и контроля за загрязнением воздуха в ключевых регионах страны с помощью спутникового наблюдения. Об этом говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды КНР.

Согласно заявлению ведомства, для осуществления контроля будет применена технология дистанционного зондирования Земли. Отмечается, что "это позволит оперативно идентифицировать экологические проблемы, в том числе повышенную концентрацию твердых мелких частиц РМ 2,5 (основные источники смога), в отдаленных регионах и быстро на них реагировать".

"Новые меры позволят повысить эффективность контроля за состоянием воздуха в городах страны", - сказал сотрудник департамента экологического надзора в министерстве Чжао Цюньин, слова которого в понедельник приводит агентство "Синьхуа". "В октябре проект будет запущен в Пекине, Тяньцзине (север КНР), а также 26 других городах Северного Китая, испытывающих наиболее серьезные проблемы с экологией", - продолжил чиновник. По его словам, вслед за столицей и северными районами в конце октября текущего года к программе подключатся 11 населенных пунктов в долинах рек Фэньхэ и Вэйхэ на северо-западе КНР. "В феврале 2019 года к мониторингу присоединится еще 41 город в дельте реки Янцзы", - заключил Чжао Цюньин.

По данным ведомства, целевые города будут разделены на условные квадраты со стороной 3 км. Те области, в которых с помощью технологии дистанционного зондирования будет зафиксировано максимальное значение PM 2,5, перейдут в ранг "ключевых" для мониторинга и контроля, а также последующего принятия мер по улучшению экологической ситуации.

Основной причиной загрязнения атмосферы над мегаполисами КНР являются опасные для здоровья мелкие твердые частицы PM 2,5. Их источниками служат городские транспортные системы, угольные котельные и электростанции, а также промышленные предприятия. Эти содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и в больших концентрациях могут привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и других заболеваний.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 17:42
  • 29
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.08 17:23
  • 5
"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100
  • 28.08 16:13
  • 30
Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета
  • 28.08 16:04
  • 30
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 28.08 15:43
  • 19
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 28.08 15:26
  • 2
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 28.08 14:28
  • 3
В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
  • 28.08 13:30
  • 7
News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт
  • 28.08 13:09
  • 16428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 12:35
  • 2
Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29
  • 28.08 12:13
  • 4
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 28.08 11:43
  • 1
Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению
  • 28.08 11:43
  • 2
Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
  • 28.08 11:24
  • 3
США показали аналог "Искандера"
  • 28.08 11:05
  • 10
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве