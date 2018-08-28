Арктическая группировка Северного флота впервые высадит десант в районе Тикси

Произойдет высадка с больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" при огневой поддержке "Вице-адмирала Кулакова"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Корабли арктической группировки Северного флота проведут учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье в Якутии. Маневры впервые пройдут 28 августа в бухте Тикси, в районе одноименного населенного пункта, сообщил в понедельник начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

"Подразделения арктической мотострелковой бригады и морские пехотинцы Северного флота на бронетранспортерах БТР-80 и вездеходах "Витязь" произведут высадку с больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" при огневой поддержке большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", - сказал офицер.

Он добавил, что "в районе Тикси такие маневры проводятся впервые". Морские десантники отработают тактику боевых действий при захвате и удержании побережья.

Серга напомнил, что в прошлом году североморцы выполнили четыре морские десантные операции на необорудованном побережье. В высадке на берег Енисея в районе Дудинки было задействовано сразу три больших десантных корабля "Георгий Победоносец", "Александр Отраковский" и "Кондопога". Также военнослужащие впервые осуществили десантирование тяжелой техники на мыс Челюскин - самую северную точку Евразийского континента.