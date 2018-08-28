В Бразилию прибыл десантный вертолетоносец (L-12) "Оушн"

ЦАМТО, 27 августа. По сообщению бразильских СМИ, 25 августа в Рио-де-Жанейро прибыл переданный ВМС Бразилии из состава британского флота десантный вертолетоносец (L-12) "Оушн".

В составе ВМС Бразилии корабль получил название (A140) "Атлантико".

Как сообщал ЦАМТО, представители Военно-морских сил Бразилии и Министерства обороны Великобритания подписали соглашение о продаже десантного вертолетоносца "Оушн" бразильскому флоту 19 февраля 2018 года в Плимуте. Стоимость продажи составила 381,081 млн. реалов (около 84,6 млн. фунтов стерлингов). По данным британских источников, чистая прибыль от продажи оценивается в 55 млн. фунтов стерлингов.

"Оушн" был построен на базе проекта легкого авианосца типа "Инвинсибл" с модернизированной надстройкой на верфи Vickers Shipbuilding and Engineering. В боевой состав ВМС Великобритании корабль вошел в сентябре 1998 года. Церемония вывода корабля из боевого состава ВМС Великобритании состоялась 27 марта этого года. 29 июня 2018 года в Плимуте корабль был официально передан ВМС Бразилии. Перед поставкой вертолетоносец прошел ремонт и обслуживание на предприятиях компаний Babcock и BAE Systems в Великобритании. Корабль вышел из Плимута в Бразилию 1 августа.

В составе ВМС Бразилии вертолетоносец будет применяться для перевозки подразделений морской пехоты и обеспечения морских десантных операций, защиты морских путей сообщения, доставки грузов и оборудования при поддержке операций по оказанию гуманитарной помощи/помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, миротворческих операций.

Полное водоизмещение корабля – 21578 т, длина – 203,43 м, ширина – 34,4 м, осадка – 6,6 м. Размеры полетной палубы: длина – 170 м, максимальная ширина – 31,7 м. Дизельная главная энергетическая установка мощностью 18360 л.с. позволяет развивать максимальную скорость хода 18 узлов. Дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 285 человек, авиагруппа – 180 человек. Десантовместимость: 806 человек, четыре десантных катера LCVP Mk.5, два катера "Гриффон", до 40 боевых машин десанта. На корабле могут быть размещены до 18 вертолетов.

На полетной палубе корабля одновременно могут находиться до 7 вертолетов, включая все машины, состоящие на вооружении ВМС Бразилии: "Сихок" (SH-16), "Кугар" (UH-15 A / B); "Линкс" (AH-11B), "Скуиррел" (UH-12/13), "Джет Рэйнджер-3" (IH-6B) и "Супер Пума" (UH-14).

Переданный ВМС Бразилии вертолетоносец оборудован РЛС Artisan 3D, радиолокационными системами KH1008 и KH1007, четырьмя 30-мм дистанционно управляемыми установками DS30M Mk.2 и четырьмя десантными катерами Mk.5B. Тем не менее, три ранее установленные 20-мм ЗАК Mk.15 Блок.1B "Фаланкс", системы передачи данных и защиты от торпед, терминал спутниковой связи и 7,62-мм пулеметы M134 были демонтированы до передачи.

"Оушн" стал не первым кораблем, приобретенным ВМС Бразилии в Великобритании. Так, в 2012 году у BAE Systems за 133 млн. фунтов стерлингов были приобретены три патрульных корабля класса "Амазонас". В 2007 году ВМС Бразилии приняли из состава британского флота (большой) десантный корабль (L3005) "Сэр Галахед", получивший обозначение G26 "Гарсиа д’Авила" (Garcia d’Avila). В 1990-е гг. Бразилия приобрела восемь фрегатов класса "Тип-22" (класс "Гринхаль" / Greenhalgh), два из которых на текущий момент остаются на вооружении. Шесть фрегатов класса "Нитерой" (Niteroi) были приобретены у компании Vosper Thornycroft в 1970-е гг.