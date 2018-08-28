Минобороны Индии одобрило ряд крупных закупок вооружений

ЦАМТО, 27 августа. Возглавляемый министром обороны Нирмалой Ситхараман Комитет по оборонным закупкам Минобороны Индии 25 августа одобрил приобретение вооружений для СВ и ВМС страны на сумму 460 млрд. рупий (6,73 млрд. долл.).

Как сообщает Press Information Bureau, совет одобрил закупку 111 многоцелевых вертолетов для Военно-морских сил Индии стоимостью более 210 млрд. рупий. Это первый проект, который будет реализован по модели "стратегического партнерства", продвигаемой в рамках политики индийского правительства "Делай в Индии". Модель стратегического партнерства предусматривает производство на территории Индии основных оборонных платформ индийским стратегическим партнером, который будет сотрудничать с иностранной компанией-разработчиком, приобретать необходимые технологии и создавать производственные мощности. Данная модель в перспективе должна вывести Индию в группу ведущих производителей ПВН, повысить возможности по самообеспечению вооружением и создать промышленную и научно-техническую базу, способную удовлетворить перспективные потребности национальных вооруженных сил. К реализации проекта планируется привлечь малые и средние предприятия.

Комментарий ЦАМТО:

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС Индии планирует, что двухдвигательные вертолеты NUH 5-тонного класса заменят устаревшие однодвигательные "Четак" (лицензионная версия SA-316 "Алуэтт-3" компании Aerospatiale). Предполагается, что первые 16 вертолетов будут поставлены разработчиком, а остальные – собраны в Индии местным стратегическим партнером зарубежного производителя.

Совет одобрил и несколько других предложений стоимостью 248,79 млрд. рупий, включая закупку 150 ед. 155-мм усовершенствованных буксируемых орудий ATAGS с длиной ствола 52 калибра (Advanced Towed Artillery Gun System) стоимостью 33,65 млрд. рупий. Орудия разработаны DRDO и будут производиться выбранными организацией производителями. Вероятно, в ближайшем будущем ATAGS станут основой индийской артиллерии.

Для повышения возможностей ВМС также была одобрена закупка 24 многоцелевых вертолетов, оснащенных средствами противолодочной борьбы. Они будут размещены на борту военных кораблей, включая авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы. Кроме того, совет одобрил приобретение для ВМС 14 корабельных зенитных ракетных комплексов вертикального пуска. Как заявлено, 10 из них будут национальной разработки. Системы должны повысить возможности самообороны кораблей от ракетных атак потенциального противника.