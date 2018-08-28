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28.08.2018
ЦАМТО

Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 27 августа. Россия активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций, которые уже существуют, либо будут введены, и успешно закупает высокотехнологичную продукцию на открытом рынке.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как напоминает агентство, 27 августа вступили в силу объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия. Согласно ограничениям, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

"Что касается радиоэлектроники, то в части поставок продукции категории space, military по электронной компонентной базе мы находимся под ограничениями уже многие годы, если не сказать десятилетия. Мы на открытом рынке приобретаем ту продукцию, которую невозможно заместить в одночасье", – сообщил Д.Мантуров.

"Что касается микроэлектроники размером 28 нанометров и менее, то мы на сегодняшний день заказываем эту продукцию у крупных фабрик Юго-Восточной Азии, где нет тех ограничений, которые мы имеем со стороны США. А если брать по тому типоразмеру, который у нас сегодня производится, до 65 нанометров, то уже более 2,5 тысяч типономиналов мы заместили за последние несколько лет", – цитирует "РИА Новости" Д.Мантурова.

Министр подчеркнул, что работа по импортозамещению ведется Россией планомерно на протяжении многих лет.

По его словам, "это не ответ на санкции сегодняшнего дня, это системная работа, которая не зависела абсолютно от тех ограничений, которые сегодня либо вводятся, либо будут вводиться. То же самое касается и технологического оборудования, станков, которые нам не поставлялись напрямую, и эти ограничения сохраняются еще с советского времени. Мы находили возможность приобретать то, что нам необходимо", – отмечает агентство.

27.08.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
США
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Химоружие
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1 комментарий
№1
28.08.2018 11:43
Штраф за отказ исполнять импортозамещение - 30 тыс рублей ))))  никто не чешется.
0
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