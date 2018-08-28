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28.08.2018
ЦАМТО

МНО Филиппин оценивает несколько вариантов покупки подводных лодок

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Фрегат ВМС Филиппин PS 11 Rajah Humabon
Фрегат ВМС Филиппин PS 11 Rajah Humabon (бывший американский эскортный миноносец DE 169 Atherton постройки 1943 года) сопровождает посетивший Манилу японский эскадренный миноносец-вертолетоносец DDH 183 Izumo, июнь 2017 года.
Источник: Морские Силы самообороны Японии

ЦАМТО, 27 августа. Как сообщило филиппинское государственное новостное агентство PNA (Philippine News Agency), помимо России, заинтересованность в продаже филиппинскому флоту дизель-электрических подводных лодок проявили еще три страны.

Как заявил журналистам пресс-секретарь МНО Филиппин Арсенио Андолонг, в настоящее время изучаются предложения Республики Корея, Франции, а также Индонезии (последнюю страну А.Андолонг назвал с неуверенностью).

По его словам, "все эти страны обладают инфраструктурой и возможностями для строительства ДЭПЛ". Другие подробности программы представитель МНО не раскрыл.

Как сообщал ЦАМТО, ранее, в августе этого года, министр национальной обороны Делфин Лорензана заявил, что в случае, если Филиппины не смогут изыскать средства на закупку первой подводной лодки для своих ВМС, Россия высказала готовность предоставить стране льготный кредит на эти цели. Тем не менее, Манила по-прежнему рассматривает и другие потенциальные варианты закупки подводных лодок в странах Европы, включая Францию. Глава минобороны считает, что флот островного государства не может считаться полноценным без подводных лодок.

Необходимость приобретения ДЭПЛ обосновывается тем, что соседние государства Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Индонезию, Сингапур и Вьетнам, уже приобрели подводные лодки.

По мнению командования ВМС Филиппин, необходимо приобрести, по крайней мере, две подлодки. По заявлению министра, программа закупки, скорее всего, будет завершена в течение следующих 12 месяцев. В случае одобрения выбора военного ведомства руководством страны, на поставку ДЭПЛ потребуется около 4 лет.

Ранее покупку подводных лодок планировалось реализовать в рамках третьего этапа ("Третий горизонт") программы модернизации ВС Филиппин, который будет осуществляться в течение 2023-2028 гг. Тем не менее, сейчас сроки реализации проекта перенесены на 2018-2022 гг. ("Второй горизонт").

27.08.2018
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Вьетнам
Индонезия
Малайзия
Россия
Сингапуp
Филиппины
Франция
Южная Корея
Компании
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