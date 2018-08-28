ЦАМТО, 27 августа. Россия тратит две трети военного бюджета на разработку и закупку оружия. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в эфире радиостанции Вести ФМ советник министра обороны Андрей Ильницкий.

"На разработку и закупку оружия идет около 70% военного бюджета", – сказал А.Ильницкий.

Как он отметил, военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте – бюджет США, который, по словам А.Ильницкого, превышает все бюджеты мира.

"Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать "вдогонку", то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны", – цитирует "РИА Новости" А.Ильницкого.

Он добавил, что об этом шла речь на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" на конференции по информационной безопасности "психологическая оборона" и на конференции по искусственному интеллекту.

Согласно одобренному правительством бюджету, расходы России по разделу "Национальная оборона" в 2018 году составят 943,6 млрд. руб., по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 1,3 трлн. руб., напоминает агентство.