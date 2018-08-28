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28.08.2018
ЦАМТО

Все соединения и воинские части ВДВ получили боевую экипировку "Ратник"

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Испытания боевой экипировки "Ратник"
Испытания боевой экипировки "Ратник".
Источник: Концерн "Калашников", МО РФ

ЦАМТО, 27 августа. В текущем году завершено оснащение всех подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) средствами индивидуальной экипировки "Ратник".

Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на одной из информационных площадок Международного военно-технического форума "Армия-2018".

В рамках форума было проведено два круглых стола с представителями оборонно-промышленного комплекса, учеными, представителями НИИ по вопросам создания техники в интересах ВДВ.

ВДВ были представлены на форуме "Армия-2018" тремя выставочными зонами – динамической, статистической и выставочной, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

27.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
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