Все соединения и воинские части ВДВ получили боевую экипировку "Ратник"
Общеотраслевая информация, Электроника и оптика, Стрелковое оружие, Специальные и защитные средства, Состояние и перспективы ОПК:
Испытания боевой экипировки "Ратник".
Источник: Концерн "Калашников", МО РФ
ЦАМТО, 27 августа. В текущем году завершено оснащение всех подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) средствами индивидуальной экипировки "Ратник".
Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на одной из информационных площадок Международного военно-технического форума "Армия-2018".
В рамках форума было проведено два круглых стола с представителями оборонно-промышленного комплекса, учеными, представителями НИИ по вопросам создания техники в интересах ВДВ.
ВДВ были представлены на форуме "Армия-2018" тремя выставочными зонами – динамической, статистической и выставочной, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
27.08.2018
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Права на данный материал
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