Все соединения и воинские части ВДВ получили боевую экипировку "Ратник"

ЦАМТО, 27 августа. В текущем году завершено оснащение всех подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) средствами индивидуальной экипировки "Ратник".

Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на одной из информационных площадок Международного военно-технического форума "Армия-2018".

В рамках форума было проведено два круглых стола с представителями оборонно-промышленного комплекса, учеными, представителями НИИ по вопросам создания техники в интересах ВДВ.

ВДВ были представлены на форуме "Армия-2018" тремя выставочными зонами – динамической, статистической и выставочной, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.