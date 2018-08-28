Для ВМФ России заложен головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский"

ЦАМТО, 27 августа. На подмосковном судостроительном предприятии "КАМПО" состоялась церемония закладки для ВМФ России головного большого гидрографического катера-катамарана нового поколения проекта 23370Г.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

В церемонии приняли участие заместитель начальника отдела надводных кораблей Департамента государственных закупок Минобороны России Анатолий Манжос, председатель совета директоров АО "КАМПО" Александр Кулик и глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота.

Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.