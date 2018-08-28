Летчики группы "Беркуты" ожидают поступления новых вертолетов Ми-28НМ

ЦАМТО, 27 августа. Летчики единственной в России пилотажной группы "Беркуты", выполняющей полеты на боевых вертолетах, ожидают поступления новых Ми-28НМ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам начальник исследовательского отдела анализа и предупреждения авиационных происшествий и инцидентов 344-го центра армейской авиации подполковник Александр Воронов.

"Изначально группа "Беркуты" была создана на вертолетах Ми-24. Затем, когда поступили на вооружение вертолеты Ми-28Н, мы постепенно перешли на пилотирование на них. Когда нам поставят Ми-28НМ, перейдем и на эти машины", – сказал А.Воронов на форуме "Армия-2018".

По его словам, "Беркуты" в своих выступлениях стремятся показать возможности и развитие российской вертолетной техники. "Мы не то чтобы универсалы, но можем выполнять полеты как на Ми-24, Ми-35 и их модификациях, так и на вертолетах Ми-28. Мы хотим показать развитие нашего российского оружия, а именно вертолетостроения, поэтому мы и перешли на Ми-28", – пояснил А.Воронов.

Он отметил, что особенность пилотажной группы "Беркуты" в том, что другие пилотажные группы мира выступают на легких вертолетах, а "Беркуты" выполняют пилотаж на строевых тяжелых ударных машинах.

"Это другие взлетные характеристики, которые накладывают определенный отпечаток. Необходимо выдерживать параметры строя, показать именно красоту полета, чтобы вертолеты в воздухе стояли как на жесткой сцепке – вот этого мы добиваемся", – цитирует "РИА Новости" А.Воронова.

Пилотажная группа "Беркуты" показывала высший групповой и одиночный пилотаж в демонстрационных программах международного военно-технического форума "Армия-2018".