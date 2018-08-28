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28.08.2018
ЦАМТО

В Минобороны рассказали о разработке новейшего оружия для ПВО

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Комплекс ПВО "Бук-М3"
Комплекс ПВО "Бук-М3".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 27 августа. Противовоздушная оборона в будущем получит оружие, созданное на новых физических принципах. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на форуме "Армия-2018" начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Научные разработки включают создание комплексов, которые строятся на разных физических принципах. Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах", – сказал он.

Генерал отметил Смоленскую академию ПВО, которая представила на форуме семь научных работ в области радиолокации и электродинамики.

"Это все позволяет создать макеты новых образцов вооружения, которые дальше будут использоваться в науке и создают большой задел в разработке учебно-тренировочных средств. Придет время, и все это будет показано", – подчеркнул А.Леонов.

По его словам, уже к концу 1990-х годов российская система войсковой ПВО "по своему качеству опережала примерно на десять лет аналогичные системы западных образцов".

"В такой полной комплектации ни в одной стране нет линейки средств ПВО – дальнего, среднего действия, малой дальности и ближнего действия. Эта система позволяет создать над полем боя универсальную многоэшелонированную систему ПВО", – цитирует "РИА Новости" А.Леонова.

27.08.2018
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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
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