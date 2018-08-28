На форуме "Армия-2018" в Ростовской области представили робота-сапера "Кобра-1600"

ЦАМТО, 27 августа. Инженеры Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали возможности новейшего радиоуправляемого робота-сапера на площадке военно-технического форума "Армия-2018" на полигоне Кадамовский под Новочеркасском (Ростовская область).

Робототехнический комплекс "Кобра-1600" предназначен для дистанционного обезвреживания взрывных устройств. В этом году новинка поступила на вооружение инженерной бригады ЮВО, дислоцированной в Ростовской области.

"Кобра-1600" применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер и специального навесного оборудования. Для эвакуации обезвреженных взрывных устройств комплекс экипирован специальными контейнерами. Также робот используется при выполнении технологических операций по обеспечению доступа к потенциально опасным объектам.

Управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от имеющейся обстановки. Длительность непрерывной работы робота составляет от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет "Кобре" преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм, сообщает пресс-служба Южного военного округа.