Военная академия РВСН и ее филиал патентует более 50 изобретений в год

ЦАМТО, 27 августа. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого приняла активное участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

В этом году на форуме выставочная экспозиция научной деятельности академии была представлена 14 экспонатами. Все они основаны на изобретениях, патенты на которые получены в 2017-2018 годах, или на заявках на изобретение, поданных в текущем году.

Среди них – "Роботизированная следящая система технического зрения", "Досмотровый металлоискатель с использованием системы повышенной дискриминации", "Устройство для передачи многофазной системы напряжений по оптоволоконной линии", "Устройство автоматического сопровождения динамических систем", и другие технические инновационные новинки.

Ежегодно Военная академия РВСН и ее филиал патентует более 50 изобретений. Академия осуществляет подготовку офицерских кадров как для РВСН, так и для 12-го Главного управления МО РФ, 8-го Управления Генерального штаба и Главного управления Генерального штаба, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.