На форуме "Армия-2018" показали бронированный автомобиль "Патруль"

ЦАМТО, 27 августа. На форуме "Армия-2018" был представлен бронированный автомобиль Росгвардии "Патруль" с системой вооружения, передает "РИА Новости".

Как отмечает агентство, ранее на сайте госзакупок появилась информация, что военную и специальную технику Росгвардии, в частности автомобиль "Патруль-СН", планируют оснастить многоразовой пусковой установкой с двумя съемными блоками стволов по шесть стволов в каждом на платформе с горизонтальным и вертикальным наведением.

"Перспективными для ведомства остаются задачи по модернизации и развитию имеющихся уже у нас на вооружении автомобилей "Федерал", сегодня линейка этих автомобилей была представлена с учетом того измененного технического задания, которое мы дали для производителей в ходе применения этих машин. Это автомобиль "Патруль", который уже есть на вооружении Росгвардии, но сегодня мы этот автомобиль как бронированную технику комплектуем с системой вооружения, в частности, на форуме нам был представлен автомобиль "Патруль" с управляемыми боевыми модулями различных модификаций. У нас есть возможность выбрать и определиться с тем, который больше нам подходит", – пояснил первый замдиректора ведомства Сергей Меликов.

Он добавил, что среди прочего для нужд Росгвардии на форуме представили автомобили типа "Есаул". Они предназначены для выполнения патрульных задач в населенных пунктах. Кроме того, по словам С.Меликова, ведомству интересна линейка автомобилей "Багги", так как они позволяют выполнять задачи не только в городе, но и в условиях средней и сильно пересеченной местности.

Бронированный автомобиль "Патруль" впервые был представлен на выставке вооружений и военной техники "Интерполитех-2014". Эта машина, созданная на базе агрегатов существующей техники, предназначается для различных спецподразделений, нуждающихся в транспортных средствах, обеспечивающих защиту экипажа и перевозимых грузов.

Основой машины является шасси КамАЗ-43501, представитель семейства автомобилей "Мустанг". В варианте, являющимся базой для броневика "Патруль", это шасси с колесной формулой 4х4 должно получить дизельный двигатель Cummins ISB6,7-250. Двигатель связан с девятиступенчатой коробкой передач ZF9S1310. Полноприводная колесная ходовая часть имеет зависимую подвеску, выполненную на основе полуэллиптических листовых рессор.

Корпус машины "Патруль" сваривают из листов броневой стали марки А3. Базовая защита корпуса заявлена на уровне класса 5 по отечественным стандартам. Таким образом, экипаж и агрегаты машины защищены от обстрела стрелковым оружием калибра 7,62 мм (без бронебойного сердечника). Корпус разделен на две части: капот, защищающий двигатель, и кабину экипажа с рабочим местом водителя и грузопассажирским отсеком, передает "РИА Новости".