На форуме "Армия-2018" обсудили совершенствование переправочно-мостовых средств

ЦАМТО, 27 августа. На IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" состоялся круглый стол по вопросам развития и совершенствования переправочно-мостовых средств, а также определения путей повышения их качества и эффективности применения.

Мероприятие проводилось в рамках научно-деловой программы форума, к обсуждению которого привлекались как военные специалисты из органов военного управления, ведущих вузов и научно-исследовательских институтов Минобороны России, так и представители 15 предприятий промышленности.

В ходе дискуссий были выработаны основные векторы развития средств фортификационной защиты на ближайшую и долгосрочную перспективы. Участниками круглого стола сформулированы предложения по направлениям развития и совершенствования переправочно-мостовых средств, повышению их качества и эффективности применения с учетом внедрения инновационных материалов и технологий в их конструкцию.

В ходе работы круглого стола впервые были рассмотрены результаты разработки и испытаний новых механизированных мостов, изготовленных с применением композитных материалов.

По итогам проведения круглого стола отмечено, что разрабатываемые перспективные отечественные образцы переправочно-мостовых средств (спланированные к разработке в рамках Государственной программы вооружения до 2025 г.) опережают по техническому уровню иностранные аналоги, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.