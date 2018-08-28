Российская армия начнет получать бронированные санитарные автомобили "Линза" в 2019 году

Бронеавтомобиль К-53949. Опытный образец медицинского автомобиля, предназначенного для эвакуации раненых с поля боя, выполненный в рамках ОКР "Линза" на базе бронеавтомобиля К-53949. Видны отличия в форме капота и решетки радиатора от базовой машины, Международный форум "Армия-2017".

ЦАМТО, 27 августа. Российские военные медики в следующем году получат на оснащение бронированный санитарный автомобиль "Линза", сообщил председатель военно-научного комитета Главного военно-медицинского управления Минобороны России полковник Борис Вертий в рамках форума "Армия-2018".

"В настоящее время завершаются госиспытания данной машины, и со следующего года она будет поступать на оснащение войск", – сказал Б.Вертий, отвечая на вопрос о перспективах использования автомобиля.

По его словам, использование автомобиля "Линза" "позволит обеспечить выполнение правила "золотого часа" – максимально эффективно оказать помощь раненым и оперативно доставить их на следующий этап медицинской эвакуации.

"Автомобиль создан на базе КАМАЗ-Тайфун 4x4. Он позволяет эвакуировать раненых с переднего края – четыре человека лежа, либо шесть сидя, либо комбинированно двое лежа, трое сидя. Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, и выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. С пробитыми колесами автомобиль может проехать еще до 50 км по пересеченной местности", – отметил Б.Вертий.

Машина также оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, подтаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием. По его словам, машина обеспечивает максимально комфортную перевозку раненых по пересеченной местности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.