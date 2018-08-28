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28.08.2018
ЦАМТО

Российская армия уделяет внимание разработкам в сфере искусственного интеллекта

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Руслан Цаликов
Руслан Цаликов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 27 августа. Приостановить использование искусственного интеллекта в военных целях невозможно. Поэтому мы должны работать здесь на опережение, – заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов, открывая пленарное заседание второй конференции по искусственному интеллекту, прошедшей в рамках форума "Армия-2018".

По его словам, работа военных ученых также даст толчок развитию гражданских технологий. "Традиционно повелось, что технологические достижения всегда были направлены на то, чтобы каким-то образом укрепить оборонную мощь. Но эффект всегда был синергетическим. Мы занимались военной авиацией, а в результате получили импульс к развитию пассажирских самолетов", – отметил первый замминистра.

Помимо развития искусственного интеллекта, Р.Цаликов отнес к критически важным направлениям также работу над беспилотными боевыми аппаратами и роботами, автономным оружием, гиперзвуковым оружием и оружием направленной энергии, а также социальными технологиями. "Появление новых технологий приводит к заметным изменениям в стратегии, планировании и организации деятельности Вооруженных Сил", – подчеркнул Р.Цаликов.

В работе конференции приняли представители Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования России и эксперты в области инновационных технологий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

27.08.2018
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
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