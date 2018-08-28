CNN (США): США возродили флот эпохи холодной войны, чтобы сдерживать Россию

В США официально вновь сформирован Второй флот ВМС США времен холодной войны. Это произошло на фоне вновь возникшей обеспокоенности по поводу существующей угрозы со стороны России. Изначально он был сформирован в самом начале холодной войны. Но в 2011 году в ходе «перезагрузки» Второй флот был расформирован в целях экономии расходов, напоминает CNN.

Вашингтон - В пятницу в США официально вновь сформирован Второй флот ВМС США времен холодной войны. Это событие произошло на фоне вновь возникшей обеспокоенности по поводу существующей угрозы со стороны России.

"Второй флот США имеет легендарную историю, и мы будем чтить это наследие", - заявив в пятницу во время церемонии в Норфолке, штат Виргиния, посвященной возрождению флота, вице-адмирал Эндрю "Вуди" Льюис (Andrew "Woody" Lewis), принявший командование флотом.

Льюис сказал, что его целью было "создать флот, готовый сражаться. Готовый сражаться - чтобы сражаться не пришлось".

"Второй флот повысит нашу способность маневрировать и вести боевые действия в Атлантике, и, как следствие, поможет сохранить превосходство Америки на море, что обеспечит нашей стране безопасность, влияние и процветание", - заявил на тожественной церемонии перезапуска адмирал Ричардсон (John Richardson), руководитель военно-морскими операциями ВМС США

Изначально Второй флот сформирован в самом начале холодной войны и в первую очередь должен был поддерживать НАТО в противостоянии с Советским Союзом.

Он участвовал в некоторых из наиболее решающих операций этого геополитического конфликта, включая кубинский ракетный кризис 1962 года, когда корабли Второго флота участвовали в блокаде острова, позволившей перекрыть путь советским кораблям.

Но в 2011 году на фоне снижения напряженности в отношениях с Москвой после предложенной администрацией Обамы "перезагрузки" Второй флот был расформирован в целях экономии расходов.

Однако США все больше обеспокоены военной деятельностью России - в том числе ее военно-морским присутствием в Атлантическом океане.

Представители руководства НАТО и власти США отмечают максимальную активность действий ВМС России - в том числе с использованием подводных лодок - за весь период после окончания холодной войны. Официальные лица обеспокоены тем, что в случае возникновения конфликта между НАТО и Россией российские подводные лодки могут представлять угрозу и помешать США в переброске сил и средств в Европу морским путем.

Кроме того, Россия недавно отправила к восточному побережью США разведывательный корабль, а президент России Владимир Путин заявил, что Россия работает над созданием подводного ядерного беспилотника.

"В нашей новой стратегии национальной обороны, разработанной отчасти по причине повышения активности и подъема России, ясно сказано, что мы вернулись в эру соперничества со стороны стран, которые действуют не ради обеспечения возможностей и равенства для всех, а на своих жестко ограничительных условиях", - сказал Адмирал Джон Ричардсон.

"Мы не стремимся воевать, но лучший способ избежать боя - это иметь самые мощные, боеспособные и конкурентоспособные военно-морские силы, укрепляя в наших альянсах нашу объединенную военно-морскую мощь и расширяя наше партнерство на море", - добавил Ричардсон.

По словам чиновников, Второй флот будет взаимодействовать с уже существующими военно-морскими соединениями, такими как Военно-морские силы в Европе, а также Четвертый и Шестой флоты, сосредоточив внимание на совместной комплексной подготовке и операциях "с применением новейших методов ведения боевых действий ВМС".

Флот опять будет оказывать поддержку силам НАТО и новому Штабу ОВС НАТО в Атлантике, который будет расположен в Норфолке, штат Виргиния.

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Райан Браун (Ryan Browne)