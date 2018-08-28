Центр Хруничева заключил контракты на постройку 12 ракет "Ангара"
Председатель совета директоров центра Николай Севастьянов сообщил, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков тяжелых ракет-носителей
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева заключил контракты на строительство 12 тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5". Об этом рассказал председатель совета директоров ГКНПЦ Николай Севастьянов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.
"В настоящее время суммарно [заключено] 12 [контрактов на постройку ракет "Ангара-А5]". Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков "Ангары-А5", - сказал он.
После 2024 года, по словам Севастьянова, планируется запускать по восемь ракет "Ангара-А5" и по две легкие ракеты "Ангара-1.2" в год. Производить тяжелую "Ангару", помимо строящейся производственной площадки в Омске, будет московский Ракетно-космический завод в Филях. "Московская площадка после прекращения программы "Протон" получит производство как минимум двух тяжелых ракет "Ангара" в год", - сказал глава ГКНПЦ.
"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года; тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.
Следующий запуск "Ангары-А5" ожидается в 2019 году. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020 - 2021 годах, эксплуатация этих ракет закончится в 2025 году.
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