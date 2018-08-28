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28.08.2018
ТАСС

Центр Хруничева заключил контракты на постройку 12 ракет "Ангара"

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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Председатель совета директоров центра Николай Севастьянов сообщил, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков тяжелых ракет-носителей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева заключил контракты на строительство 12 тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5". Об этом рассказал председатель совета директоров ГКНПЦ Николай Севастьянов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"В настоящее время суммарно [заключено] 12 [контрактов на постройку ракет "Ангара-А5]". Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков "Ангары-А5", - сказал он.

После 2024 года, по словам Севастьянова, планируется запускать по восемь ракет "Ангара-А5" и по две легкие ракеты "Ангара-1.2" в год. Производить тяжелую "Ангару", помимо строящейся производственной площадки в Омске, будет московский Ракетно-космический завод в Филях. "Московская площадка после прекращения программы "Протон" получит производство как минимум двух тяжелых ракет "Ангара" в год", - сказал глава ГКНПЦ.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года; тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

Следующий запуск "Ангары-А5" ожидается в 2019 году. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020 - 2021 годах, эксплуатация этих ракет закончится в 2025 году.

27.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Ангара
Протон-(К)М
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