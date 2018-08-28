Общий налет летчиков ВКС РФ на "Армии-2018" составил 25 часов

Руководитель воздушной части динамического показа форума полковник Константин Суриков уточнил, что годовой налет летчиков в войсках в среднем составляет более 120 часов

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Суммарный налет экипажей ВКС России за время авиапоказов на форуме "Армия-2018" составил около 25 часов. Об этом журналистам сообщил руководитель воздушной части динамического показа форума полковник Константин Суриков.

"Наши летчики совершили за время форума более 100 полетов. На все экипажи пришлось около 25 часов налета, а их у нас выступало более 20", - сказал он, добавив, что годовой налет летчиков в войсках в среднем составляет более 120 часов.

Суриков отметил, что несколько дней подряд "летчикам приходилось выступать не только над Кубинкой, но и над Алабино". "Все полеты были строго распланированы и проводились с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул он.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходил c 21 по 26 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. В авиационных показах участвовали пилотажные группы "Стрижи", "Русские витязи", "Беркуты". Над Алабино в динамических показах участвовали экипажи вертолетов Ми-8, Ми-26, Ка-52, Ми-35 и Ми-28Н. Специальным участником летной программы форума стала авиагруппа "Первое августа" ВВС Китая.