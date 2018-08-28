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28.08.2018
РИА Новости

Военные ТОФ поднялись на вулкан Авачинский и установили российский флаг

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Авачинская сопка. Архивное фото
Авачинская сопка. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Зверев

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке поднялись на вершину Авачинской Сопки и установили флаг России, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"На вершине Авачинской Сопки на высоте 2741 метр военнослужащие ТОФ установили Государственный флаг Российской Федерации и Андреевский военно-морской флаг", - сказал он.

Он добавил, что для восхождения, подготовка к которому велась около месяца, была отобрана группа из 20 военнослужащих. С ними на подготовительном этапе работали психолог и инструктор по горной подготовке, а также проводились практические тренировки. Кроме того, безопасность обеспечивали спасатели МЧС и гид, разработавший оптимальный маршрут для движения группы, а также военный фельдшер.

"Учитывая опыт, полученный при первом восхождении на вулкан, в части приняли решение сделать такую акцию ежегодной и приурочить ее ко Дню Государственного Флага России", - добавил Воскресенский.

27.08.2018
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