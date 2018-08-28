В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия тратит две трети военного бюджета на разработку и закупку оружия, что составляет 70% военного бюджета, сообщил в понедельник в эфире радиостанции Вести ФМ советник министра обороны Андрей Ильницкий.
"На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета", - сказал Ильницкий.
Как он отметил, военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте - бюджет США, который, по словам Ильницкого, превышает все бюджеты мира.
"Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать "вдогонку", то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны", - сказал Ильницкий.
Он добавил, что об этом шла речь на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" на конференции по информационной безопасности "психологическая оборона" и на конференции по искусственному интеллекту.
Согласно одобренному правительством бюджету, расходы по разделу "Национальная оборона" в 2018 году - 943,6 миллиарда рублей, по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 1,3 триллиона рублей.
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А то на вещевое обеспечение армии в 2017 году выделено всего 49% от необходимой суммы, но сколько миллиардов тратится на показуху, на промывку мозгов населению при этом, ведь один парк "Патриот" в Подмосковье - это десятки миллиардов рублей и он расширяется. Контракты там подписываются и всё этим окупается? Не смешите - там именно, что только торжественно подписывается, а для этого не обязательно городить парк за десятки миллиардов, который ещё и содержать надо за много миллионов.