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28.08.2018
Lenta.ru

В США признали "Армату" бесполезной

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости

Несмотря на то, что Россия, демонстрируя возможности на международном форуме "Армия-2018", постепенно начинает принимать на вооружение новую технику, "принципиально ничего не изменилось", пишет в The National Interest эксперт Дэйв Маджумдар.

По его мнению, поскольку российские военные начнут получать новую технику, в частности танки Т-14 "Армата" и T-90M, в "небольшом количестве", основой сил останется T-72Б3 и другие "обновленные версии существующих машин".

"России не нужно огромное количество машин, таких как "Армата", чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве", — считает Маджумдар.

Также американское издание признает, что производительность модернизированного T-90M существенно превышает таковую у оригинального T-90A, который в настоящее время используется Сухопутными войсками России.

В августе 2018 года американский эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что технологии, использованные при разработке танка Т-14 "Армата", окажутся полезными при создании другой боевой машины, а в настоящее время Россия, отказавшись от массового оснащения новой техникой, максимально использует вооружение бывшего СССР.

К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

27.08.2018
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