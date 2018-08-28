Войти
28.08.2018
bmpd.livejournal.com

"Сани" на "Мотовозе-М"

551
0
0

Один из малозамеченных экспонатов проходившего с 21 по 26 августа 2018 года в Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2018" - новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 "Сани" со 120-мм минометом 2Б11, размещенный на новом грузовом автомобиле семейства "Мотовоз-М" разработки АО "Автомобильный завод "Урал", с бронированой двухрядной кабиной. Данный вариант комплекса 2С12 "Сани" был представлен разработчиком комплекса АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод").

Представленный АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 "Сани" со 120-мм минометом 2Б11, размещенный на новом грузовом автомобиле семейства "Мотовоз-М" разработки АО "Автомобильный завод "Урал", с бронированой двухрядной кабиной, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" (с) otvaga2004.mybb.ru

Представленный АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 "Сани" со 120-мм минометом 2Б11, размещенный на новом грузовом автомобиле семейства "Мотовоз-М" разработки АО "Автомобильный завод "Урал", с бронированой двухрядной кабиной, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" (с) otvaga2004.mybb.ru

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
Компании
Буревестник
ГАЗ Группа
УралАЗ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2018
Новые контракты Министерства обороны России
22.08.2018
ЦНИИ "Буревестник" изготовит на базе зенитки "Деривации-ПВО" боевого робота
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
05.09.2016
УВЗ представил уникальную пушку-миномет на автомобиле "Урал"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 17:23
  • 5
"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100
  • 28.08 16:21
  • 28
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.08 16:13
  • 30
Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета
  • 28.08 16:04
  • 30
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 28.08 15:43
  • 19
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 28.08 15:26
  • 2
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 28.08 14:28
  • 3
В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
  • 28.08 13:30
  • 7
News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт
  • 28.08 13:09
  • 16428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 12:35
  • 2
Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29
  • 28.08 12:13
  • 4
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 28.08 11:43
  • 1
Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению
  • 28.08 11:43
  • 2
Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
  • 28.08 11:24
  • 3
США показали аналог "Искандера"
  • 28.08 11:05
  • 10
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве