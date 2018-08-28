"Сани" на "Мотовозе-М"

Один из малозамеченных экспонатов проходившего с 21 по 26 августа 2018 года в Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2018" - новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 "Сани" со 120-мм минометом 2Б11, размещенный на новом грузовом автомобиле семейства "Мотовоз-М" разработки АО "Автомобильный завод "Урал", с бронированой двухрядной кабиной. Данный вариант комплекса 2С12 "Сани" был представлен разработчиком комплекса АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод").

Представленный АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 "Сани" со 120-мм минометом 2Б11, размещенный на новом грузовом автомобиле семейства "Мотовоз-М" разработки АО "Автомобильный завод "Урал", с бронированой двухрядной кабиной, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" (с) otvaga2004.mybb.ru

Представленный АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") новый вариант модернизированного буксируемого минометного комплекса 2С12 "Сани" со 120-мм минометом 2Б11, размещенный на новом грузовом автомобиле семейства "Мотовоз-М" разработки АО "Автомобильный завод "Урал", с бронированой двухрядной кабиной, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" (с) otvaga2004.mybb.ru