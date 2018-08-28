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28.08.2018
bmpd.livejournal.com

Австралия выбрала ПТРК Spike LR2 для оснащения бронированных машин Boxer CRV

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Правительство Австралии 22 августа 2018 года объявило, что израильский противотанковый ракетный комплекс Rafael Spike LR2 выбран для оснащения законтрактованных чуть ранее для австралийской армии колесных боевых разведывательных машин Boxer CRV.

Ракета противотанкового ракетного комплекса Rafael Spike LR2 (с) Rafael

Напомним, что 17 августа 2018 года правительство Австралии подписало контракт cтоимостью 2,1 млрд евро (3,3 млрд австралийских долл) с германской группой Rheinmetall на поставку для австралийской армии 211 боевых разведывательных машин Boxer CRV (Combat Reconnaissance Vehicle) с колесной формулой 8х8. Представленная Rheinmetall бронированная машина Boxer CRV 14 марта 2018 года была объявлена победителем в тендере армии Австралии по программе LAND 400 Phase 2 (Mounted Combat Reconnaissance Сapability). Первые 20 машин Boxer CRV будут изготовлены Rheinmetall и поставлены из Германии в 2019 году, Сборка остальных машин будет осуществляться с 2021 по 2026 годы на планируемом к созданию в Австралии предприятии Military Vehicle Centre of Excellence (MILVEHCOE) в Брисбене (штат Квинсленд), которое также будет выступать центром по интеграции, обслуживанию и ремонту данных машин.

Выбранная в итоге Австралией машина Boxer CRV (Combat Reconnaissance Vehicle), являющаяся модификацией известного германского бронетранспортера Artec Boxer, имеет полную боевую массу 38,5 тонн, что делает ее, видимо, самой тяжелой современной колесной бронированной машиной в мире, и в линейном варианте оснащена двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM c программируемыми выстрелами. Из 211 законтрактованных Австралией машин башню LANCE с 30-мм пушкой получат 133 машины.

Австралийские машины Boxer CRV в линейном варианте с башней LANCE с 30-мм пушкой должны быть также оснащены ПТРК на смонтированной на башне двухзарядной пусковой установке. выбор типа которого и был сделан теперь в пользу израильского комплекса Rafael Spike LR2. Конкурирующими предложениями по отношению к Spike LR2 выступали американский ПТРК Javelin и новый французский MBDA MMP.

Spike LR2 является модифицированной версией ракет серии Spike LR. Ракета LR2 массой 12,7 кг имеет модифицированную двухканальную головку самонаведения (тепловизионную типа IIR с неохлаждаемой матрицей и телевизионную цветную высокой четкости) и дополнительное волоконно-оптическое командное наведение (опционально возможно использование радиокомандного наведения). В ракете таже имеется блок инерциального наведения для повышения точности вывода в район цели. Максимальная дальность стрельбы с наземной ПУ составляет 5,5 км. Боевая часть с программируемыми режимами подрыва для поражения различных типов целей.

Сборка ПТРК Spike LR2 для австралийских машин Boxer CRV будет осуществляться в Австралии на созданном израильской Rafael и австралийской компанией Varley Group совместном предприятии Varley Rafael Australia (VRA), о формировании которого также было объявлено 22 августа. Предполагается, что на данном СП будет создано 70 рабочих мест. Также данное СП выступит сборщиком и интегратором комплексов активной защиты Rafael Trophy в случае их выбора для австралийских машин Boxer CRV.

Следует отметить, что в качестве основного пехотного переносного противотанкового средства австралийская армия использует американские ПТРК Javelin, полученные в 2005-2007 годах.

Рекламный ролик Rafael о Spike LR2:

27.08.2018
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Страны
Австpалия
Германия
Израиль
США
Франция
Продукция
Boxer GTK
Javelin ПТРК
Spike NLOS
Компании
Leonardo
MBDA
Rafael
Rheinmetall
Проекты
Land 400
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