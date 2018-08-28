Коломенский завод показал новый судовой дизельный двигатель 16СД500

Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm , участником проходившего с 21 по 26 августа 2018 года в Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2018" впервые стал Коломенский завод (входит в "Трансмашхолдинг"). Предприятие представило на выставке линейку продукции для ВМФ, локомотивостроения и энергетики. Премьерой выставки стал судовой дизель 16СД500, представленный в виде макета. Он уже находится в производстве. Генеральный директор Коломенского завода Евгений Вожакин рассказал Mil.Press FlotProm о новинках и перспективных разработках, а также о модернизации предприятия и его планах.

Модель корабельного дизеля 16СД500 на базе двигателя типа Д500 разработки Коломенского завода (входит в "Трансмашхолдинг") в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" (с) Андрей Сергеев / Мil.Press FlotProm

"Сейчас мы реализуем инвестпрограмму по модернизации производства, объем вложений - порядка 15 млрд рублей, - отметил Евгений Вожакин. - Через 2-3 года мы создадим фактически новое предприятие по производству среднеоборотных дизелей".

Он также представил Mil.Press FlotProm новый судовой дизель 16СД500 на базе установки типа Д-500. Вожакин добавил, что этот агрегат более мощный, современный и экологически чистый, чем существующие образцы.

Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы "Национальная технологическая база". Дизель Д-500 в морском исполнении создается вместе с министерством промышленности и торговли России.

"Новый двигатель разработан и практически собран, мы готовимся к ресурсным испытаниям", - заявил Вожакин. Гендиректор Коломенского завода подчеркнул, что предприятие готово наладить производство Д500 и таким образом удовлетворить потребности в оснащении надводных кораблей и подлодок.

Он также отметил, что завод продолжает работы по локализации узлов и агрегатов дизеля, взаимодействуя с российскими подрядчиками: "На форуме "Армия-2018" есть возможность найти исполнителей, причем очень высокого уровня".

Евгений Вожакин анонсировал возвращение Коломенского завода на рынок постгарантийного и сервисного обслуживания. "Обращаю внимание наших потенциальных заказчиков, что мы готовы предоставлять такие услуги вплоть до сервиса в рамках жизненного цикла изделий".

Начальник отдела дизель-генераторных установок УДМ-СП Алексей Щелков рассказал Mil.Press FlotProm, что морская версия дизеля Д500 создается в 16-цилиндровом исполнении. 12-цилиндровая версия разработана для тепловозов, а вариант дизеля с 20 цилиндрами - для энергетики. По его словам, предприятие уже приступило к изготовлению судового дизеля 16СД500.

Испытания двигателя запланированы на конец 2018 года, сейчас завершается постройка испытательного стенда.

Коломенский завод также представил на форуме "Армия-2018" макет дизель-редукторного агрегата 1ДРА6000 с дизелем модификации 16Д49 (16ЧН26/26), который предназначен для использования в составе главной судовой энергетической установки пограничного сторожевого корабля для работы на гребной винт регулируемого шага.

Дизели Д500 разработки Коломенского завода

Дизели типа Д500 - четырехтактные комбинированные двигатели внутреннего сгорания размерностью ЧН26,5/31 с V-образным расположением цилиндров (12, 16 или 20) с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Предназначены для кораблей, тепловозов и электростанций, в том числе атомных. В судовом исполнении созданы для работы в качестве главной энергоустановки (ДРА или ДГ) для работы через редукторную передачу на винт.

На предприятии также создали дизели нового поколения Д300 типоразмерного ряда ЧН26/28. Их можно применять для судостроения, локомотивостроения, в атомной и малой энергетике.

В зависимости от количества цилиндров новые двигатели линеек Д500 и Д300 охватывают диапазон мощностей от 2650 до 7352 кВт (3600 и 10 000 л.с. соответственно). При этом в России пока не производят дизели мощностью выше 6000 л.с.

В конструкцию новых коломенских дизелей заложены резервы, предусматривающие их дальнейшее совершенствование, отметили на предприятии.

Справка Mil.Press FlotProm

Коломенский завод более века изготавливает дизели для надводного и подводного флота, оставаясь единственным проектантом и производителем среднеоборотных дизельных двигателей для военных кораблей и подлодок. Предприятие обладает лицензией на создание судовых дизелей и дизель-генераторов для кораблей ВМФ.

За последнее десятилетие специалисты завода создали дизельные установки для ДЭПЛ проектов 636 и 677, производятся специальные установки для корветов проекта 20380, фрегатов проекта 22350, судов связи проекта 18280 и больших десантных кораблей проекта 11711.

Сейчас завод участвует в девяти проектах ВМФ по постройке кораблей и подводных лодок. Более 700 двигателей предприятия успешно работают на кораблях и судах России и мира, 15% из них эксплуатируются за рубежом.

Модель разработанного на Коломенском заводе (входит в "Трансмашхолдинг") дизель-редукторного агрегата 1-ДРА6000 в составе главной судовой энергоустановки для патрульного корабля, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" (с) Андрей Сергеев / Мil.Press FlotProm

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