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27.08.2018
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Слабое место сильного армейского корпуса НАТО

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Манфред Хофманн.
Манфред Хофманн.
Источник: www.belvpo.com

«Война с Россией будет катастрофой, как для Европы, так и для остального мира», – в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel сказал генерал НАТО Манфред Хофманн. По его мнению, западные страны слишком часто игнорировали предложения Москвы, поэтому было бы лучше, если бы «Запад сделал Россию партнером».


В случае агрессии России против Балтийских стран именно генерал Бундесвера Хофманн в первые часы вероятного конфликта будет командовать 35-ю тысячами военнослужащих Североатлантического альянса, – пишет Der Tagesspiegel.


«Ключевым фактором здесь является скорость и эффективность действий моих подчиненных. Мы в состоянии отреагировать немедленно, но без поляков. Слабым местом нашего корпуса являются польские военнослужащие», – заявил Хофманн.


«Уровень подготовки личного состава польской 12 механизированной бригады такой, как у тех солдат, что дают прощальный салют на центральном кладбище Щецина. Сразу видно, что Польша является мировой державой в производстве свиней и яблок», – добавил Хофманн.


Генерал Североатлантического альянса верит в то, что Россия «испугается», а при этом признает, что поможет это только в том случае если «сценарии, выработанные в ходе маневров, могут быть реализованы в любое время».


Командир корпуса НАТО не верит «политическим подстрекателям», которые утверждают, что российская армия вскоре нападет на Нарву, – отмечает журналист Der Tagesspiegel.


В настоящее время генерал Манфред Хофманн является командиром армейского корпуса НАТО «Северо-Восток» со штабом в Щецине (Польша).


Николай Астровский

24.08.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Германия
Польша
Россия
Проекты
NATO
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