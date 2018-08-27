Слабое место сильного армейского корпуса НАТО

«Война с Россией будет катастрофой, как для Европы, так и для остального мира», – в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel сказал генерал НАТО Манфред Хофманн. По его мнению, западные страны слишком часто игнорировали предложения Москвы, поэтому было бы лучше, если бы «Запад сделал Россию партнером».

В случае агрессии России против Балтийских стран именно генерал Бундесвера Хофманн в первые часы вероятного конфликта будет командовать 35-ю тысячами военнослужащих Североатлантического альянса, – пишет Der Tagesspiegel.

«Ключевым фактором здесь является скорость и эффективность действий моих подчиненных. Мы в состоянии отреагировать немедленно, но без поляков. Слабым местом нашего корпуса являются польские военнослужащие», – заявил Хофманн.

«Уровень подготовки личного состава польской 12 механизированной бригады такой, как у тех солдат, что дают прощальный салют на центральном кладбище Щецина. Сразу видно, что Польша является мировой державой в производстве свиней и яблок», – добавил Хофманн.

Генерал Североатлантического альянса верит в то, что Россия «испугается», а при этом признает, что поможет это только в том случае если «сценарии, выработанные в ходе маневров, могут быть реализованы в любое время».

Командир корпуса НАТО не верит «политическим подстрекателям», которые утверждают, что российская армия вскоре нападет на Нарву, – отмечает журналист Der Tagesspiegel.

В настоящее время генерал Манфред Хофманн является командиром армейского корпуса НАТО «Северо-Восток» со штабом в Щецине (Польша).

Николай Астровский